GRITA BRASIL

2016: Um ano pra esquecer! 2017: Um ano para rezar! Se tivéssemos pulado 2016, ninguém sentiria falta. Como confiar que 2017 poderá ser um pouco melhor, ou menos pior que 2016?

Foi um ano podre. Um ano em que o Brasil conheceu o que de pior poderia acontecer com um país.

Um ano que será marcado nos livros de história como um ano que não deveria ter acontecido. Se tivéssemos pulado 2016, ninguém sentiria falta.

Foi um ano em que não vivemos. Sobrevivemos. Um ano marcado por um escândalo mais escabroso que o outro. Que se formos premiar qual o escândalo mais escandaloso seria difícil eleger o campeão.

Vimos o desemprego, lojas fechando, Estados na lama, prisões nunca antes imaginadas, e muito, muito dinheiro roubado. Vimos o podre do podre.

Impeachment, cassações, presidente do Senado que virou réu, brigas entre poderes, servidores abandonados, salários parcelados, fome, raiva, incertezas. E medo do que será 2017.

Um ano que entra em poucos dias desacreditado por muitos. Um ano em que não sabemos até quando o país vai suportar saber de mais escândalos. De mais políticos envolvidos. Mentiras, intrigas, acusações e mais políticos envolvidos.

Como confiar que 2017 poderá ser um pouco melhor, ou menos pior que 2016?

Como poderemos deitar tranquilos com a certeza de que as coisas se ajeitaram se a crise política acaba por varrer esse fio de esperança?

Como ter um país caminhando para uma nova estrada sem buracos se a instabilidade política insiste em caminhar para outra direção?

Quando teremos um pouco de paz para reconstruir nosso país? E como reconstruir algo que ainda estão destruindo? Como extirpar a massa podre de Brasília? Sobraria alguém?

Você percebe que são tantas as questões sem respostas que fica difícil vislumbrar algo bom. Pessimista? EU? Tenho minhas dúvidas. Realista? Acho que está mais para isso mesmo.

Queria acreditar em algo diferente. Queria entrar 2017 com a certeza de que agora o país iria. Sei que ele vai. Só não sei se para o lugar que estamos esperando.

Quero estar muito errado. Como queria estar errado assim que o Lula virou presidente. Passei os dois governos só batendo, criticando. Mas não foi porque era o PT, e porque era o Lula. Mas sim porque estava fazendo mal ao país. Ao meu país. Mas isso nem todos perceberam. Os doentes pelo PT, por Lula, Dilma & Cia nunca tiraram os antolhos, nunca tentaram sequer analisar friamente a questão. Nunca conseguiram enxergar ao redor. Só enxergaram o que eles queriam enxergar e da forma que eles queriam. Nunca tiveram coerência. E nunca terão. O que é triste. Pois pessoas assim contribuem e muito pela derrocada do Brasil.

Ao mesmo tempo em que nunca me vangloriei por estar certo em bater forte num governo que estava afundando o país. Como continua fazendo na pessoa do Michel Temer. E de quem não tenho poupado também minhas críticas.

Fechamos o ano também com a possibilidade de impugnarem a chapa Dilma-Temer. E aí ficaríamos como? É disso exatamente que não precisamos.

Seria tão simples se na virada do ano tivesse tudo zerado. Mas não está. Não estamos no mundo de Truman. A vida não é um show. Nossas vidas são o que plantamos, o que escolhemos. Uma pena que as escolhas erradas não tenham ainda ensinado nada para as pessoas.

Já está mais que na hora de aprendermos com nossos erros. E os políticos que ai estão são nossos maiores erros. Eles não estão em Brasília por acaso. Não entraram por osmose. Eles foram eleitos e escolhidos por você. Seria tão bom que isso fosse assimilado de uma vez por todas.

De qualquer modo, desejo a todos um feliz ano novo!

