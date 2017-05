PESQUISA

Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha aponta que 34% dos brasileiros sentem vergonha de serem cidadãos do país, a porcentagem mais alta registrada desde o ano 2000, no início da série histórica. Desde dezembro de 2014 que essa taxa segue crescendo.

Além disso, os que sentem orgulho de serem brasileiros somam 63%, o menor valor da série histórica – a menor taxa anterior era de 67% em julho de 2016. Os números são bem distantes do final de 2010, quando o sentimento de vergonha representava apenas 9% dos brasileiros (quase quatro vezes menor) e 89% se sentia orgulhoso.

A queda no orgulho dos brasileiros segue a alta insatisfação da população com a gestão dos dois últimos presidentes do país (Dilma Rousseff e Michel Temer) e também o avanço da Operação Lava Jato, que vem revelando o envolvimento de políticos e empresas com esquemas de corrupção.

Além disso, o indicador de orgulho costuma acompanhar a avaliação de popularidade do governo. Segundo o próprio Datafolha, o governo de Michel Temer tinha apenas 9% de aprovação dos brasileiros em abril deste ano – em dezembro do ano passado a taxa era de 51%.

Ainda um bom lugar para morar

A pesquisa ainda revelou que 54% dos brasileiros consideram o país como um bom ou ótimo lugar para se morar, enquanto 20% julgou que o Brasil é ruim ou péssimo para se morar e 26% classificam como regular.

Embora os números mostrem que ainda há otimismo no país, os indicadores do Brasil como lugar pra viver sofreram retração em relação a dezembro e voltaram ao patamar registrado em julho do ano passado, quando chegou ao nível mais baixo.

O Datafolha entrevistou 2.781 pessoas em 172 municípios entre os dias 24 e 26 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

