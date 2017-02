COLUNA ESPLANADA

A escolha de Temer Presidente vive o dilema de manter a base como está ou desagradar a parte das bancadas com sério risco de perder votos

O presidente da República, Michel Temer, está numa sinuca de bico. Cobrado por aliados para mudar alguns ministros, vive o dilema de manter a base como está, que mal ou bem toca o País e deu fôlego ao Governo e economia, ou desagradar a parte das bancadas com sério risco de perder votos justo agora que pretende enviar pacotão liberal e a reforma da Previdência para o Congresso. A cobrança por mais espaço ministerial vem do PSDB, DEM e PSB — que ameaça lançar candidato na disputa de 2018.

É guerra

A minirreforma não veio porque o Planalto faz as contas de quanto perde ou ganha em votos na Câmara e Senado. Temer mandou os partidos se acertarem com seus ministros.

Água$

Um governador do Centro-Oeste está tão bem nas contas, a despeito da crise, que ofereceu R$ 100 milhões por uma fazenda com cachoeira de ponto turístico. Recusaram.

Cada um por si

A disputa de 2018 promete repetir 89, com mais de dez candidatos. DEM, PSB, PP, PSC, PRB e PR, tradicionalmente aliados dos grandes, vão lançar candidatos ao Planalto.

Moura isolado

Em Sergipe, o governador Jackson Barreto (PMDB) está enfraquecendo a oposição. A ida do deputado Laércio Oliveira (SD) para o grupo do governador provocou pânico no grupo do líder do governo na Câmara, deputado André Moura (PSC). Hoje, Moura só conta com o senador Eduardo Amorim, na oposição no estado.

Camaradagem

Mal o homem sentou na cadeira, e o federal Izalci Lulcas (PSDB-DF) terá reunião esta semana com o novo ministro da Articulação do Planalto, Antonio Imbassahy, para tratar de nomeações de cargos importantes em Brasília. E a fila de deputados é grande.

No acostamento

As empresas de ônibus que perderam rotas com a renovação das linhas na licitação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estão pedindo aos fiscais para… serem multadas. Porque assim recorrem à Justiça e conseguem liminar para operarem.

Segurança

Que se cuidem os governadores. Expoentes da PM de alguns estados, insatisfeitos com atrasos salariais e equipamentos, esboçam uma paralisação nacional.

Justus…

O empresário, publicitário e apresentador de TV Roberto Justus faz ofensiva para aparecer bem na mídia. Quer se candidatar a presidente da República em 2018.

… e Dória

Justus quer provocar João Dória, o prefeito eleito de São Paulo. Ambos têm perfis semelhantes e Dória trabalha para ser um nome em 2022. Anos atrás, ao suceder Justus na apresentação de O Aprendiz na Record, Dória soltou uma indireta: “Não sou de dar murro em mesa”, numa alusão ao perfil de Justus.

Menos mal

O governador do DF, Rollemberg (PSB), que passados dois anos não mostrou a que veio ainda, sancionou a lei 5.806, de autoria do deputado Ricardo Vale, que dispõe sobre valorização das mulheres professoras e combate ao machismo na rede pública.

Paranoia!

Circula em grupos de whatsapp o link para um blog em espanhol que aposta que o Mossad, serviço secreto de Israel, teria derrubado o avião em que estava o ministro do STF Teori Zavascki. Coisa de cinema — e de paranoia.. É no < eladiofernandez.wordpress.com >

Ponto Final

Lula da Silva estava muito bem no seu direito de luto até a hora que fez do velório da esposa um palanque, e pior, com comício ao lado do corpo. Desrespeito.