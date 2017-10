Nesta Data

A esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal No dia 9 de março de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal, chegando ao Brasil 44 dias depois no sul da Bahia

A esquadra de Pedro Álvares Cabral tinha como endereço as Índias, em busca de torças comerciais, mas por acidente, ou não, chegou ao Brasil. Na época, Portugal e Espanha eram considerados os dois países mais influentes no planeta por conseguirem “dominar” o mar.

Sob o argumento de que queria dominar a rota de comércio com as Índias, Cabral partiu no dia 9 de março de 1500, do Rio Tejo, com aproximadamente 1400 homens. A chegada ao Brasil se deu 44 dias depois, no dia 22 de Abril.

O primeiro contato dos portugueses com os nativos aconteceu no sul de onde hoje se situa o estado da Bahia. Uma carta foi enviada ao rei de Portugal relatando o que foi encontrado no novo território. No dia 1° de maio, o capitão da esquadra oficializou a posse das terras brasileiras pela coroa portuguesa.

Apesar dos avanços no estudo da história, ainda não se sabe se Cabral chegou ao Brasil de forma casual ou intencional. Alguns especialistas defendem que Portugal já tinha conhecimento da presença das terras na região.

