COLUNA ESPLANADA

A guerra Temer quer execução de dívidas da TV Globo com a União. Emissora quer agora Rodrigo Maia como novo presidente

O presidente Michel Temer enviou o ministro Moreira Franco para conversar com a cúpula da TV Globo há dois meses, numa tentativa de trégua. Mas foi em vão. Temer então declarou guerra. E passou a ordenar a execução de eventuais dívidas da emissora com a União, de impostos e de financiamentos no BNDES. No contra-ataque, a emissora determinou a aproximação de seus principais executivos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na tentativa de fazê-lo presidente da República. Mesmo que seja por um ano, até a eleição direta.

Dupla

São constantes as conversas de Maia com o vice-presidente de relações institucionais da Globo, Paulo Tonet. Almoçaram juntos domingo passado, revelou a Coluna.

Na moita

Deputados da tropa de choque já falam em cassar a concessões da emissora quando vencerem os prazos, que são renovados a priori em comissão responsável na Câmara.

Em tempo

A informação dessa guerra de poderosos chegou à Coluna no sábado de fonte do Palácio, e por ora não conseguimos contato com o BNDES e a assessoria da emissora.

É o recesso

Não há negociatas ou articulações – do Palácio e da oposição – no adiamento da votação do processo de Temer para agosto. Deputados e chefes de gabinetes tinham viagens marcadas com suas famílias. É só o descanso de praxe de todo julho. Deputados consultados pela Coluna apontaram o perigo de até perderem seus casamentos.

PF & Povo

Agentes e delegados da Polícia Federal unidos foram às ruas de São Paulo ontem e coletaram 2.015 assinaturas num documento que pede apoio ao Congresso para votar a PEC 412, pela autonomia da PF. Um dos signatários foi o historiador Leandro Karnal.

Ordem do chefe

Em meio ao contingenciamento de recursos orçamentários, o Ministério da Saúde lidera o ranking de pagamentos de emendas parlamentares com R$ 3,9 bilhões executados até o último dia 6 de julho.

Alegria geral

Na esteira, aparecem os ministérios da Agricultura (R$ 253 mi), Cidades (R$ 248 mi), Educação (R$ 156 mi), Integração Nacional (R$ 124 mi) e Defesa (R$ 113 mi). Segundo a oposição, a liberação ajudou a segurar o processo contra Temer na CCJ.

Agraciados

Deputados e senadores de SP foram agraciados com R$ 483 milhões no 1º semestre. As bancadas mineiras destinaram (R$ 476 mi) em emendas. Integram o topo do ranking de emendas o Rio Grande do Sul (R$ 297 mi), Paraná (R$ 294 mi) e Bahia (R$ 252 mi).

Em baixa

Com a primeira-dama Marcela Temer submersa, o programa Criança Feliz segue em baixa. Para tentar atingir a meta de atendimento de 4 milhões de crianças até 2018, o Governo abriu novo processo de adesão ao programa para atender a 764 municípios.

Generoso

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra (PMDB-RS), tem sido generoso com a liberação de recursos para municípios gaúchos, e bem econômico com outros Estados. Na última semana, liberou R$ 2,3 milhões e R$ 1,2 milhão para Santo Ângelo (RS) e Santa Rita (RS), respectivamente, para aquisição de alimentos.

Dois pesos

Para Pernambuco, por exemplo, foram destinados pouco mais de R$ 600 mil do chamado PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

Burocracia..

O Governo emitiu o “reconhecimento por extenso período de seca” para 39 municípios do Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas para receber recursos federais, as prefeituras têm que vencer a burocracia, como apresentar um relatório com diagnóstico dos danos e o Plano Detalhado de Resposta, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).

..sem garantia

Só depois desse demorado processo, o Ministério da Integração define o valor do recurso que será disponibilizado. É outro desafio.

Barafunda

O plebiscito na Venezuela sobre as decisões do presidente-ditador civil Nicolas Maduro é só um ensaio, mas vale para o Governo medir a temperatura popular. De qualquer forma, deve-se desconfiar de urnas que são controladas por uma Corte totalmente governista, e de ‘olheiros’ internacionais que são simpatizantes do chavizmo.

Ponto Final

“Aviso aos navegantes e aos intérpretes do pensamento alheio: não tem plano B. Só temos um plano: Lula em 2018.”

Do deputado José Guimarães (PT-CE).