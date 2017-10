Nesta Data

A independência do Brasil é reconhecida pela Inglaterra No dia 5 de janeiro de 1825 a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil

Dom Pedro 1º negociou com as nações estrangeiras o reconhecimento da independência do Brasil. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecê-la oficialmente. Não obstante, a adoção da forma de governo monárquico e as tendências absolutistas do imperador brasileiro gerou resistência ao reconhecimento da independência do Brasil por outros países americanos recém libertos do jugo colonial.

Na Europa, por outro lado, as nações conservadoras se opunham ao reconhecimento da independência de qualquer ex-colônia. A Inglaterra, porém, desempenhou um papel de mediadora, nas negociações para o reconhecimento internacional da independência do Brasil.No dia 5 de janeiro de 1825, o país reconheceu a independência do Brasil, obtendo assim, inúmeras vantagens comerciais. Foi por intermédio da Inglaterra que neste mesmo ano, Portugal reconheceu a independência brasileira em troca de uma indenização de dois milhões de libras.

