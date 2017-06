COLUNA ESPLANADA

A revoada Aécio Neves usa seus delegados na tentativa de empurrar a responsabilidade de seu futuro para o governo

O PSDB já tem ordem para desembarcar do Governo de Michel Temer caso o senador afastado Aécio Neves (MG) seja preso por decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal na terça-feira. Apavorado, sem saída política, e sob pressão de parte dos próprios pares para deixar o partido, Aécio – que controla a maioria na Executiva do PSDB – usa seus delegados na tentativa de empurrar a responsabilidade de seu futuro para o governo – como se do Palácio dependesse o voto de cada ministro do STF.

Objetivo

O recado da tropa aecista: que ele não caia sozinho. O PSDB sabe que é a base de sustentação de Temer por isso adia a decisão até a situação de Aécio ser resolvida.

Afogados

O PT comemora o cenário: “Acordos entre PMDB e PSDB para sustentar Temer são exemplos típicos do chamado ‘abraço de afogados”, diz o deputado Henrique Fontana.

Gestão de risco

Dos 22 (ultrapassados) terminais de auto-atendimento de agência da Caixa no Conjunto Nacional, em Brasília, só um deles faz leitura de código de barras.

No escuro

O aeroporto de Curitiba ficou fechado ontem devido a nevoeiro e por incompetência da Infraero e de pilotos. O aeroporto conta com o ILS – Instrument Landing Sistem, segunda geração, que auxilia pousos com segurança, por instrumentos, mesmo em mau tempo. Ou o sistema está falho ou os pilotos não têm treinamento adequado.

Sofra, passageiro

Vez ou outra os aeroportos do Rio de Janeiro também fecham por mau tempo, mas, acredite, nem Galeão nem Santos Dumont possuem o ILS para auxílio. Ali, pouso com nevoeiro só com ajuda de Deus. E como não há, a malha aérea toda é afetada. A maioria dos países latinos andinos operam com avançados ILS e com eles não há mau tempo.

Lamalandia

Além da comunidade de Bento Rodrigues, destruída pela lama da barragem da Samarco, serão reconstruídos também as comunidades de Gesteira (20 famílias) e Paracatu de Baixo (103 famílias), em novos locais. Processo é demorado: casas só em 2018.

Furo de reportagem

Michel Temer deu dezenas de entrevistas a jornais, rádios, TVs para sair bem na fita. Mas a melhor delas foi a exclusiva para o ‘repórter’ Joesley Batista. Abriu o jogo!

Ofensa ao povo

Foto no jornal inglês The Guardian desagradou o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal dom Orani Tempesta. A montagem mostra o Cristo Redentor trazendo nas mãos uma arma e um saco de dinheiro. “É uma ofensa ao povo brasileiro. É um vilipendio para os cristãos, porque Cristo ensinou exatamente o contrário”, declarou o Cardeal.

Vácuo

Brasília ficou a ver ventos e não terá uma edição do famoso Red Bull Air Race, devido a altos custos de patrocínio. O secretário de Turismo do DF, Jaime Recena, passou dias nos Estados Unidos em 2016 com essa justificativa de trazer o show.

Queijo & chocolate

A comitiva da Confederação Nacional de Saúde, formada pelo presidente, dois vice-presidentes, diretor, assessor da presidência, coordenador jurídico, membro do conselho Jurídico (ufa!) prestigiou em Genebra o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A faxineira, coitada, ficou para trás.

Século 21

Em pleno século 21, é inacreditável que ainda falte respeito no ambiente de trabalho. Uma operadora de trator em Alto Araguaia ganhou indenização de R$ 10 mil por danos morais, sentenciou o TST. No alto-falante da empresa, era chamada pelo superior de “enxada cega”, “burra”, “ruim de serviço” e “imprestável”.

Rota Anchieta

Três mil pessoas fazem a Rota de Anchieta – da cidade homônimo no litoral até Vitória (ES) para celebrar o Corpus Christi. São 100 km que se encerram com missa na capital.

Made in Brazil

A carioca WebRadar fez parceria com a Sygic, eslovaca que desenvolveu o aplicativo de navegação GPS mais avançado do mundo, para coletar dados sobre cobertura e conexão de redes de telefonia de mais de 150 milhões de usuários nos 5 continentes.

Ponto Final

O presidente americano Donald Trump, com toda sua arrogância e intromissão nas instituições, parece estar com os dias contados. O perigo para o mundo é cair apertando o botão vermelho da malinha preta.