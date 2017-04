REGIME FECHADO

Adriana Ancelmo é mandada de volta para Bangu A esposa do ex-governador Sérgio Cabral é acusada de envolvimento do esquema de propinas atribuído ao político

Nesta quarta-feira, 26, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2° Região (TRF-2) decidiu que Adriana Ancelmo deve voltar para penitenciária de Bangu. A esposa do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) é acusada de envolvimento no esquema de propinas atribuído ao político.

No dia 17 de março, o juiz Marcelo Bretas, da 7° Vara Federal Criminal do Rio, tinha mudado o regime de Adriana para domiciliar, sob o argumento de que seus filhos, de 10 e 14 anos, não poderiam ficar privados do convívio dos dois pais. A decisão foi cassada pelo desembargador Abel Gomes, do TRF-2, mas o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a ordem de Bretas.

A prisão domiciliar de Adriana foi alvo de polêmica porque muitas presas com filhos, cujos pais também estão presos, não recebem o mesmo benefício.

