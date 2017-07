TROCA DE COMANDO

Aécio deixa a presidência do PSDB em agosto, dizem aliados De acordo com interlocutores, o senador tucano convocará uma reunião da Executiva Nacional do partido para discutir a eleição de seu sucessor

Aliados do senador Aécio Neves (PSDB-MG) informaram nesta terça-feira, 25, que o parlamentar deve deixar a presidência do PSDB em definitivo e convocar uma reunião da Executiva Nacional da legenda, em agosto, para discutir a eleição de seu sucessor. O acerto teria sido feito entre Aécio, que está afastado do comando do partido, e o presidente interino da sigla, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

“Já está batido o martelo. Aécio vai se afastar definitivamente da presidência do PSDB em agosto. Como presidente de fato afastado, cabe a ele convocar uma reunião da Executiva Nacional, em agosto, para escolher o novo presidente. Quanto ao Tasso, não tenho certeza se será ele”, informou um dirigente tucano ligado a Aécio ao jornal Globo.

Os dois parlamentares devem se reunir no início de agosto para decidir como será a transição no comando da legenda, se pela renúncia do senador mineiro ou pela convocação da convenção o partido, que seria marcada para o fim do mês.

Entre os tucanos, a avaliação é que a permanência de Aécio na presidência do PSDB tem desgastado o partido após ele ter virado alvo da delação premiada dos irmãos Batista, da JBS. Com isso, o senador foi aconselhado por seus aliados a se afastar enquanto a sigla tenta recuperar sua imagem. Há um grupo que defende a renúncia coletiva de todos os integrantes da Executiva do PSDB, para evitar um constrangimento maior para o senador.

“Está na hora de Aécio fazer um gesto pelo partido. O PSDB não pode ficar sangrando por causa dele”, declarou um integrante da Executiva do partido.

Apesar de Aécio ter aceitado se afastar, ele quer influenciar na escolha do novo presidente do partido. No entanto, um grupo de tucanos pedem que ele “coloque o pé no freio” em relação à escolha de seu sucessor, já que a convocação de eleições internas retomaria o debate sobre o apoio ao governo do presidente Michel Temer e pode ampliar ainda mais o racha na legenda.

Interlocutores do senador negaram que ele estaria apoiando o nome do vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), seu antigo aliado, porque ele é um dos maiores defensores do desembarque do governo Temer.

