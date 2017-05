CASO FURNAS

Aécio é interrogado pela PF sobre Furnas Senador tucano é suspeito de receber propina do ex-diretor da estatal do setor elétrico Dimas Toledo

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) foi interrogado na manhã desta terça-feira, 2, pela Polícia Federal (PF) em Brasília. O parlamentar prestou depoimento por pouco mais de uma hora em um inquérito que apura irregularidades em Furnas, estatal do setor elétrico.

O advogado criminalista Alberto Zacharias Toron, que defende Aécio no caso, afirmou que o parlamentar respondeu todas as perguntas da PF. “A ênfase que se deu é que toda a suspeita que se lançou sobre ele veio por informações ‘por ouvir dizer’. Ele refutou tudo que foi dito”, disse o advogado ao jornal Estado de S. Paulo.

Aécio é suspeito de receber propina de Dimas Toledo, ex-diretor de Engenharia de Furnas, em um esquema denunciado na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral (sem partido-MS). Segundo Delcídio, o parlamentar tucano tem um vínculo “muito forte” com Dimas Toledo.

O depoimento do senador estava marcado para semana passada, mas foi adiado depois do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que é relator do inquérito, atender a um pedido da defesa e liberar o acesso aos depoimentos já prestados pelas testemunhas de acusação, o que havia sido negado pela Polícia Federal.

Ao todo, Aécio é alvo de sete inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), sendo cinco deles originados em delações de executivos da empreiteira Odebrecht e um também da delação de Delcídio.

