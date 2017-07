DISCURSO NO SENADO

Aécio Neves diz ser vítima de injustiça Em discurso no plenário, senador afirmou ainda que foi condenado previamente sem chance de defesa

Em discurso no plenário do Senado nesta terça-feira, 4, Aécio Neves (PSDB-MG) se defendeu das acusações do Ministério Público Federal e afirmou que não cometeu crimes.

O senador, que estava há mais de um mês afastado das atividades parlamentares por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou ser vítima de “injustiça” e que foi condenado previamente sem chance de defesa.

O afastamento de Aécio foi derrubado no último dia 30 pelo ministro do STF Marco Aurélio Mello.

“Inicio este pronunciamento dizendo que retorno à tribuna com um conjunto de sentimentos que podem parecer contraditórios, mas retratam a profundidade das marcas que o episódio de afastamento do mandato deixou, não apenas em mim, mas em minha família e em todos aqueles que acompanham meus mais de 30 anos de vida pública […] Dentre todos esses sentimentos, está a indignação com a injustiça”, disse Aécio.

O senador foi afastado do mandato no dia 18 de maio com base na delação premiada de executivos da JBS. O MPF acusa Aécio de ter recebido R$ 2 milhões do dono da JBS, Joesley Batista, que seriam usados para pagar advogados em inquéritos da Operação Lava Jato. Em contrapartida, o senador atuaria em favor da JBS no Congresso.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, também denunciou Aécio por corrupção passiva e obstrução de Justiça e pediu a prisão do senador. O pedido também foi negado pelo ministro Marco Aurélio Mello.

Ainda durante seu discurso, que durou cerca de 20 minutos, Aécio disse que foi “condenado previamente sem nenhuma chance de defesa. Tentaram execrar-me junto à opinião pública. Fui vítima da manipulação de alguns, da má-fé de muitos e, sobretudo, de julgamentos apressados, alguns feitos aqui mesmo nesta Casa. Por alguns poucos que parecem não se preocupar com a preservação dos direitos constitucionais e com o primado de nossa Constituição”.

Fontes:

