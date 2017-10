SOB PRESSÃO

Aécio recusa renúncia à presidência do PSDB Senador está licenciado do cargo desde o dia 19 de maio

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) comunicou nesta quarta-feira, 25, ao presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que não vai renunciar à presidência do partido.

Aécio, que está licenciado do cargo desde o dia 19 de maio, disse que não pretende deixar o cargo até a convenção do partido, prevista para o dia 9 de dezembro, quando serão eleitos o diretório nacional e a nova executiva partidária.

Após a conversa com Aécio, Tasso disse que o senador “acha que é um ponto importante para ele ficar na presidência até a convenção de dezembro. Alega que a renúncia definitiva seria quase uma confissão de culpa. Mas garantiu que não pretende exercer nenhum tipo de atividade partidária, que vai para Minas trabalhar ‘full time’ em dois pontos: sua defesa e reanimar sua base. Se ele não retoma sua base, seu futuro está em jogo”.

Na semana passada, Aécio Neves retomou as atividades parlamentares após votação do plenário do Senado que decidiu descartar medidas impostas pela Primeira Turma do STF que havia determinado o seu afastamento do mandato e recolhimento domiciliar noturno.

O presidente do Conselho de Ética do Senado, senador João Alberto (PMDB-MA), determinou, também nesta quarta, o arquivamento de pedido de abertura de procedimento disciplinar contra Aécio.

Fontes:

EBC - Aécio Neves se mantém licenciado, mas diz que não renuncia à presidência do PSDB