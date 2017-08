COLUNA ESPLANADA

Aécio se impõe Senador conseguiu a primeira vitória do seu projeto de poder a fim de não ser enterrado politicamente pelo PSDB

O senador Aécio Neves (MG) se impôs na Executiva e conseguiu a primeira vitória do seu projeto de poder a fim de não ser enterrado politicamente pelo PSDB. Haverá prévias este ano para escolha do candidato a presidente em 2018 (seriam em março). As prévias ‘Zonais’ e ‘Municipais’ serão dias 1º e 29 de outubro; e seguem as Estaduais (15 de novembro) e Nacional (9 e 10 de dezembro) — quando ele sonha ser lançado. Os aecistas apostam que as denúncias contra o senador cairão no STF.

Café com leite

A disputa no PSDB lembra a geração da Café com Leite (quando paulistas e mineiros disputavam o Poder no Brasil). A ala tucana paulista quer melar o café do senador.

Sucateamento

A Procuradoria-Geral da Fazenda passou a cobrar só dívidas com o INSS acima de R$ 1 milhão. Não há previsão de quando sonegadores menores serão incomodados.

IR

A Câmara contabiliza mais de 50 propostas de reajuste da tabela de reembolso do Imposto de Renda. Nada avançou, e o Governo quer dar mais facadas no contribuinte.

Cerco a sonegadores

O plenário do STF volta a discutir na sessão de amanhã a possibilidade de o Governo proteger o mercado formal de setores altamente regulados. O objetivo é fechar o cerco a grandes e permanentes sonegadores fechando estas empresas.

Cadeado oficial

O julgamento da ADI 3952, que trata de empresas que são devedoras contumazes, começou em 2010 com o voto do relator, o então ministro Joaquim Barbosa. “Caso se confirme a improcedência da ADI 3952, será excelente sinalização aos sonegadores de que a porta da inadimplência será fechada”, diz o presidente do ETCO, Edson Vismona.

Tamanho da conta

Segundo dados da Fazenda, 13 indústrias foram fechadas nos últimos anos por não pagar impostos de forma reiterada — 11 delas causaram, juntas, prejuízo aos cofres federais de R$ 18 bilhões que o Governo jamais vai receber.

SPC da União

Deputado Wladmir Costa (SD-PA), a celebridade da tattoo de rena ‘Temer’ no ombro, deve à União mais de R$ 380 mil, mostra levantamento da Procuradoria da Fazenda.

Força, Molina

Era gravíssimo até ontem à noite o quadro de saúde do ex-senador boliviano Roger Molina, internado em Brasília. Em coma induzido. A família foi avisada e se dirige à capital. Ele se acidentou quando pilotava um avião experimental em Luziânia (GO).

Ah, bom…

Presidente da CPI da Previdência, o senador Hélio José (PMDB-DF) descontou no prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), a ausência do representante do estado em sessão da comissão. “Ele (Doria) é o rei do marketing; de uma demagogia sem tamanho”, disparou, para depois entrar em contradição: “Não estou falando mal dele”.

Advogados x LJ

No tribunal do povo criado por Kakay, ele apresentou a la Deltan Dalagnol um organograma em power point com várias palavras direcionando para uma expressão central chamada ‘Lava Jato’, em crítica ao que considera abusos do Judiciário e do MP.

Cerco geral

Entre as críticas, Kakay, que defende investigados, aponta como possíveis objetivos dos procuradores: ‘Reality show’, ‘heróis da República’, ‘modelos de exemplos para a nação’, ‘Salvar o Brasil’. Mas a Operação tem dado bons resultados, é fato.

Passageiro sofre

Está difícil a vida de passageiro após o início da cobrança da bagagem. E não só por isso. Veja o ocorrido com passageira do voo 3859 da TAM (Galeão-Curitiba) na última segunda (14) pela manhã. O totem ‘engoliu’ R$ 80 da cobrança da bagagem no cartão, e ela teve de pagar duplicado no balcão. A mala chegou com a alça quebrada no Paraná.

Combustíveis

O Sindicato dos Empregados no Comércio no DF promove workshop com jornalistas semana que vem. Haverá debate sobre o Plano de Combate às fraudes nos combustíveis.