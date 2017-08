TRAGÉDIA DE MARIANA

Afetados pela lama tóxica lamentam a suspensão de ação criminal Justiça suspendeu o processo criminal contra 22 pessoas e as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e VogBR. Vítimas temem a impunidade

A decisão da Justiça Federal de suspender o processo criminal contra 22 réus e as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e VogBR, responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, foi recebida com pesar pelos afetados pelo desastre. A tragédia de Mariana é considerada o maior desastre ambiental da história do país.

A suspensão foi decidida pelo juiz federal Jacques de Queiroz Ferreira, de Ponte Nova, em Minas Gerais, na última segunda-feira, 7. A medida atende a um pedido da defesa de dois ex-diretores da Samarco, Ricardo Vescovi e Kleber Terra, que comandavam a mineradora na época do desastre.

A defesa dos ex-diretores, que são acusados de homicídio com dolo eventual (quando se assume o risco de matar), pede a anulação do processo, que acusam de incluir provas ilícitas. A alegação é referente à quebra de sigilo telefônico dos acusados, que, segundo a defesa, ultrapassou o período autorizado pela Justiça, logo, não poderia ser usada como prova. Eles também alegam que a privacidade dos acusados não foi respeitada.

Em sua decisão, o juiz Ferreira não determinou a anulação do processo, mas sim a suspensão até que as alegações da defesa sejam investigadas. No entanto, ele ressaltou que o “eventual acatamento das pretensões poderá levar à anulação de todo o processo”. A pedido do MPF, o juiz determinou que as companhias telefônicas têm dez dias de prazo para prestar informações. A Ação Civil Pública sobre os danos socioeconômicos causados pela tragédia também foi suspensa e permanecerá assim até o dia 30 de outubro.

Para Maria Júlia Gomes Andrade, coordenadora do Movimento dos Atingidos pela Mineração (MAM) trata-se de mais um retrocesso na punição dos culpados pela tragédia. “A sensação que temos é que tudo está andando para trás. Só a lama que cobriu margens e leitos dos rios continua a avançar. Dá uma tristeza e uma desesperança muito grandes. Tememos pela impunidade”, disse ela, em entrevista ao jornal Globo.

A barragem do Fundão se rompeu em 5 de novembro de 2015, lançando uma onda de lama tóxica composta de rejeitos de minério. A lama varreu do mapa o distrito de Bento Rodrigues, atingiu outros municípios e mais de 40 cidades do leste de Minas Gerais e do Espírito Santo. O desastre deixou 19 mortos e um desaparecido, que até hoje não foi encontrado.

