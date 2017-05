TURISMO

Agulhas Negras: ‘Será que este ano neva no pico?’ Tudo indica, inclusive os termômetros, que o ponto mais frio do Brasil fica no estado do Rio de Janeiro, no Parque Nacional do Itatiaia, que faz 80 anos em 2017

Existem hoje no Brasil 71 parques nacionais, que estão espalhados por todo o território nacional cumprindo sua função primeira de unidades de proteção de quase todos os biomas deste país de dimensões continentais. Pois no próximo dia 14 de junho o primeiro desses parques completa 80 anos de existência. Trata-se do Parque Nacional do Itatiaia, criado pelo decreto Nº 1.713 de 1937, assinado pelo então presidente da República, então chamada Estados Unidos do Brasil, Getúlio Vargas.

A jurisdição do Parque Nacional do Itatiaia cobre uma área de mais de 28 mil hectares (mais de 280 quilômetros quadrados) espalhados por dois municípios fluminenses, Itatiaia e Resende, e dois municípios mineiros, Itamonte e Bocaina de Minas. No município homônimo do parque, localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, onde a via Dutra cruza a fronteira com o estado de São Paulo, fica o seu acesso principal, o acesso à parte baixa do parque, onde estão o Centro de Visitantes e a maior parte de sua estrutura para visitação turística.

A curiosidade fica por conta de que, ao contrário do que seria razoável supor, o parque não herdou o nome da cidade: Itatiaia foi o nome que se deu apenas no ano de 1949 ao quarto distrito da cidade de Resende, onde ficava a antiga vila de Campo Belo, e só em 1988 o distrito foi desmembrado para se tornar município, o município de Itatiaia. O parque, na verdade, herdou seu nome da antiga Estação Biológica do Itatiaia, área protegida que era responsabilidade do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

A palavra “itatiaia” é de origem tupi e significa “pedra cheia de pontas”. Cheias de pontas são as escarpas do pico das Agulhas Negras, formação rochosa que ostenta o título de ponto culminante do estado do Rio, e quinta maior altitude do Brasil: 2.790 metros acima do nível do mar. As agulhas dão nome a uma microrregião, a das Agulhas Negras, composta pelas cidades de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis. Chama-se ainda Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) a maior academia militar da América Latina, localizada em Resende e com uma bela vista para o maciço do Itatiaia. Entre os ex-alunos da Aman estão figuras tão díspares quanto Carlos Lamarca e Jair Bolsonaro.

Dia D do frio no Itatiaia é notícia no Rio e em São Paulo

Trata-se de uma região há muito marcada pela vocação para o turismo, e desde mais recentemente entretida com a acelerada formação (um pouco desacelerada pela crise) de um pólo industrial que muitos já se animaram para classicar como o “novo ABC”, com sigla própria de três letras e tudo mais, apesar de um tanto fúnebre: RIP (Resende, Itatiaia e Porto Real). Muitas dessas empresas, a maioria grandes empresas multinacionais, sobretudo do setor automobilístico, têm suas fábricas instaladas entre as margens da Via Dutra e os limites do Parque Nacional do Itatiaia, e não raro apoiam projetos de pesquisa, conservação e incremento desenvolvidos pelo parque ou em parceria com ele.

Sobre as comemorações pelos 80 anos de fundação do parque, destaca-se que no próximo dia 8 de junho a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai entregar sua prestigiada medalha Tiradentes a ninguém menos que o Parque Nacional do Itatiaia. Outro presentão de aniversário foi dado ao parque antecipadamente, e pela maior comunidade de meteorologia e climatologia do Brasil, a Brasil Abaixo de Zero (BAZ). Em 2013, a turma da BAZ instalou moderníssimos equipamentos de medição de temperaturas nos pontos mais altos do planalto do Itatiaia, perto do pico das Agulhas Negras. Entre maio e junho, fim do outono e início do inverno, registrou-se lá no alto temperatura mínima média de 7,6 graus Celsius. No mesmo período do mesmo ano, a média das temperaturas mínimas de Urupema, considerada a cidade mais fria do Brasil, foi de 9,5 graus Celsius.

O rigor científico recomenda tempo e prudência no trato com os dados, mas tudo indica que o planalto do Parque Nacional do Itatiaia é o ponto mais frio do Brasil. Nada muito supreendente para os moradores e frequentadores da região das Agulhas Negras. Todos os anos, pelos idos do fim de maio e início de junho, em algum dia incerto circula na imprensa do Rio e de São Paulo a notícia de que na noite anterior a temperatura no planalto do Itatiaia desceu a até dois dígitos abaixo de zero, deixando congelados os lagos da parte alta do parque nacional, e fazendo amanhecer, este dia D, com uma fina camada de brancura cobrindo a vegetação rasteira dos campos de altitude.

É quando todos na região, todos os anos, começam a especular se no inverno que se avizinha haverá algo mais que geada no alto do maciço: “será que este ano neva no pico?”, perguntam-se, sempre à espera de um repeteco da legendária nevasca de junho de 1985 nos entornos rarefeitos e alcalinos do pico das Agulhas Negras, quando quem passava pela Via Dutra pela altura das cidades de Resende e Itatiaia, indo e vindo das duas maiores cidades do país, puderem ver, da estrada, as pedras cheias de ponta do Itatiaia à moda dos picos nevados dos Alpes suíços, em pleno estado brasileiro que é símbolo maior do calorão tropical.

É também quando as boas almas desta região em franca transformação que é a região das Agulhas Negras empenham-se em campanhas de recolhimento de agasalhos para serem doados aos mais pobres, que são cada vez mais numerosos, como as fábricas, os hotéis e os restaurantes de truta e de fondue das cidadezinhas das faldas da serra, e que além das agruras perpétuas da vida ainda têm enfrentar as sazonais.