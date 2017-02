RELATÓRIO ANUAL

AI afirma que Brasil retrocedeu em direitos humanos Relatório da AI aponta para falência das políticas de segurança pública, aumento da violência no campo e retrocessos a direitos fundamentais já conquistados

A Anistia Internacional (AI) afirmou nesta terça-feira, 21, em seu relatório anual, que o Brasil retrocedeu em políticas de direitos humanos no ano passado.

De acordo com a AI, a crise política impactou diretamente o setor no país e deixou “um sinal de alerta do que está por vir”. A entidade disse ainda que houve falência das políticas de segurança pública, aumento da violência no campo e retrocessos a direitos fundamentais já conquistados.

A diretora da AI no Brasil, Jurema Werneck, ressaltou que “o ano de 2016 não foi fácil. Vimos muitas violações aos direitos humanos, como o desmantelamento de estruturas institucionais e de programas que garantiam a proteção a direitos previamente conquistados […] As autoridades também se omitiram em relação a temas críticos, como a segurança pública”.

A Anistia Internacional afirmou também que a Emenda Constitucional 95, que limita os gastos do governo federal, está entre as ações que ainda vão impactar os direitos humanos. Jurema disse que “a PEC pode ter efeitos negativos nos investimentos na saúde e na educação do País. Nenhuma crise, política econômica ou institucional, pode ser usada como justificativa para a perda de direitos”.

O relatório ressalta a estatística de 60 mil homicídios registrados no país no ano passado contra 58 mil em 2015, destacando ainda o alto número de homicídios cometidos pela polícia em serviço.

A extinção do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos também foi criticada pela entidade. A medida, ainda segundo a AI, causou a redução significativa de recursos e programas dedicados a salvaguardar os direitos das mulheres.

