COLUNA ESPLANADA

Além do salário Executivo enviará para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que passa a exigir bacharelado em Direito para os oficiais da PM

Os policiais militares grevistas do Espírito Santo exigiram a inclusão de um parágrafo — e conseguiram — na carta de acordo com o Governo do Estado, na reunião da sexta à noite, que pode abrir um precedente perigoso para embate entre as forças policiais. O conteúdo indica que há algo mais sério na demanda além da valorização salarial. O Item 5 da carta à que a Coluna teve acesso prevê que em 90 dias o Executivo enviará para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que passa a exigir bacharelado em Direito para os oficiais da PM. Em síntese, a corporação começa discretamente um movimento para cobrar o direito de lavrar autos e o de poder de inquérito, hoje nas mãos da Civil.

Guerra judicial

O caso abre guerra com delegados. Já tramita no STF uma Adin, protocolada pela ADEPOL, dos delegados civis, contra esse poder à PM de Minas Gerais.

Endossam

O acordo com o Governo capixaba foi assinado por Rogério Lima, Paulo Araújo, Renato Martins e Sérgio Lopes, representantes das associações dos PMs.

Lembrete

Já existe guerra declarada nos corredores do Congresso e do Planalto entre os delegados de PF e o MPF — este reivindica em PEC poder de inquérito aos promotores.

Alerta na Lava Jato

A Coluna revelou dia 24 de novembro o desmonte da Polícia Federal na Lava Jato, com a transferência gradativa de seus principais delegados para três superintendências, embora a assessoria da corporação negue. Semana passada, como publicamos, o ex-coordenador Marcio Anselmo, último sobrevivente do grupo original, desembarcou em Vitória (ES) para assumir a Corregedoria local.

Esforço coletivo

Dois jovens delegados, esforçados, caíram de pára-quedas em Curitiba. A sorte da Lava Jato é que o grupo do MP Federal, que toca as investigações, continua intacto e forte. Aliás, é uma das poucas operações onde não há ciumeira entre PF e MPF.

Reviravolta

Até poucos meses atrás disposto a negociar sua filiação ao PSB para se lançar ao Planalto, o governador paulista, Geraldo Alckmin, recuou. Está convicto de que será o candidato do PSDB à Presidência em detrimento do senador Aécio Neves.

Alckmistas

A próximos, ao pé do ouvido, os alckmistas cravam que Aécio “vai cair” até a campanha.

Inferno de Lula

Estudantes brasileiros e portugueses em Coimbra voltaram a fazer protestos no pátio pela cassação do título Honoris Causa dado a Lula da Silva pela universidade.

Siga o mosquito

Sanitaristas renomados de Minas investigam, sem alarde, se um dos vetores da pandemia de febre amarela começou após a tragédia da barragem da Samarco. Fato é que houve proliferação de mosquitos com a mortandade de peixes no rastro do rio Doce.

Tem aval

Após protocolar Mandado de Segurança no STF pela suspensão de Moreira Franco do cargo de ministro da Secretaria-Geral, o idealizador da Lei Ficha Limpa, o incansável juiz Márlon Reis, comemorou: “Obrigado aos meus 15 mil seguidores no Twitter!”

Tão perto…

A lua de mel do presidente Michel Temer com senadores outrora neutros começa a azedar. Cristovam Buarque (PPS-DF) e Ana Amélia (PP-RS) resumem os últimos episódios do Governo: “Descrédito”.

…tão longe

“Temer precisa redobrar os cuidados. Na política não se pode ter amigos; tem que agir com a razão”, diz Ana Amélia. “Os últimos atos dele não estão trazendo credibilidade. O comportamento político está passando a ideia de mesmice”, crava Cristovam.

Yankees, come on

O presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, reúne-se hoje com o presidente Temer para tratar de isenção dos vistos para norte-americanos. A Argentina derrubou e viu crescer a entrada de yankees. Há esforço para trazer também os chineses. Veja entrevista de Lummertz à e-webtv da Coluna no link < http://bit.ly/2l3YzU1 >

Ponto Final

Aos poucos cidadãos que protagonizaram cenas vergonhosas de saques ao comércio na grande Vitória, lembramos o imortal Nelson Rodrigues: “A ocasião faz o furto, porque ladrão você já é”.