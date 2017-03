BRASIL

Alerj beneficiou Fetranspor com créditos de R$ 90 milhões do RioCard Lei aprovada em dezembro incluía o RioCard na relação de passagens com prazo de validade de um ano

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou, em dezembro do ano passado, a lei n° 7.506/16, que incluía o RioCard na relação de passagens com prazo de validade de um ano. Essa mudança fez com que as empresas de ônibus embolsassem R$ 90 milhões em créditos do RioCard.

A lei foi decisiva na batalha judicial contra uma ação civil pública que queria que as empresas de ônibus devolvessem os R$ 90 milhões retidos. A ação, de autoria do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública, já havia obtido uma decisão favorável na primeira instância da Justiça fluminense.

Em 2014, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) resolveu fazer uma devassa na operação das empresas. A auditoria encontrou uma série de irregularidades. Entre elas, casos em que o número declarado de passageiros era 19 vezes maior que o transportado, o que poderia levar o operador a receber subsídios indevidos. Foi nesta devassa que começou o impasse sobre o destino dos R$ 90 milhões. Este valor, que pode ser ainda maior, se refere a serviços prestados por 62 empresas, responsáveis pelo transporte diário de 1,8 milhão de pessoas.

Apesar dos achados, o TCE nunca tomou uma providência concreta em relação ao assunto. Apenas no dia 17 de fevereiro, o TCE encaminhou o processo ao Ministério Público Especial, que tem prazo de até 60 dias para analisar o tema. O relator do caso era o atual presidente do órgão, Aloysio Neves, um dos presos na operação Quinto da Coroa. O presidente da Federação das Empresas de Transportes (Fetranspor) também foi alvo da operação.

Fontes:

O Globo-Alerj beneficiou Fetranspor com créditos de R$ 90 milhões do RioCard

Extra-Alerj beneficiou Fetranspor com créditos de R$ 90 milhões do RioCard

Poder Jurídico-Alerj beneficiou Fetranspor com créditos de R$ 90 milhões do RioCard