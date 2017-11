NOVO MINISTRO

Alexandre Baldy assume Ministério das Cidades Em três anos, Baldy passou do seu primeiro mandato como deputado federal para ministro

O deputado Alexandre Baldy (sem partido – GO) assume, nesta quarta-feira, 22, o comando do Ministério das Cidades. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. A posse acontece nesta tarde no Palácio do Planalto.

Em três anos, Alexandre Baldy passou do seu primeiro mandato como deputado federal para ministro das Cidades. Em 2014, foi eleito deputado com 107,5 mil votos. Nascido em Goiânia, em 1980, ele é formado em Direito pela PUC Goiás.

A nomeação de Baldy foi assinada pelo presidente Michel Temer. Como Baldy é amigo pessoal do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), isso foi visto como um agrado a Maia, que é fundamental na aprovação de projetos no Congresso Nacional.

Até a última segunda-feira, 20, Baldy era filiado ao Podemos. No entanto, ele já anunciou que irá se filiar ao PP, uma das maiores bancadas do bloco “Centrão”. Composto por legendas de médio porte, o bloco é essencial em votações no Congresso e foi responsável por rejeitar duas denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer.

Alexandre Baldy é primo do marqueteiro de Temer, Elsinho Mouco. A informação foi revelada pelo blog da jornalista Andréia Sadi, no site G1. Baldy confirmou o parentesco.

‘Menino de ouro de Cachoeira’

Segundo a Folha de S.Paulo, em 2012, quando Baldy era secretário de Indústria e Comércio de Goiás, ele foi citado no relatório da CPI que investigou as relações do empresário de jogos de azar Carlinhos Cachoeira com políticos.

No relatório do ex-deputado Odair Cunha (PT-MG), Baldy era apontado como o “menino de ouro de Cachoeira”. Na época, o relatório foi arquivado na CPI e o texto aprovado não indiciou ninguém.

“Essa próxima e próspera ligação entre o secretário [Baldy] e membros do grupo criminoso chega ao ponto de Alexandre Baldy declarar que tem uma relação ‘quase familiar’ com Cachoeira”, dizia o relatório de Odair Cunha.

Baldy, entretanto, afirmou à TV Globo que nunca teve relação com Cachoeira. Ele disse ainda que a citação no relatório era uma forma de perseguição contra o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

Baldy assume o ministério em substituição ao deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que pediu demissão do cargo na semana passada.

