Relativismo cultural 2

Americano lista 10 hábitos brasileiros que aterrorizam os turistas Após morar três anos no Brasil, um americano decidiu listar em seu blog hábitos brasileiros odiáveis que o fizeram detestar o país

No início deste mês o Opinião e Notícia publicou uma reportagem em que uma turista americana listava 15 hábitos brasileiros que encantam os turistas. Porém, nenhuma opinião é unânime e sempre existe um contraponto. Outro turista, também americano, resolveu listar em seu blog motivos que o fizeram odiar morar no Brasil.

Protegido pelo codinome de Still Here, o americano é casado com uma brasileira e morou três anos no Brasil, antes de voltar para sua terra natal. Confira a lista abaixo!

1) Os brasileiros não têm consideração com as pessoas fora do seu círculo de amizades e muitas vezes são simplesmente rudes. Por exemplo, um vizinho que toca música alta durante toda a noite. Mesmo se você pedir educadamente para abaixar o volume, ele lhe diz para você ir se f*. E educação básica? Um simples “desculpe”, quando alguém esbarra com tudo em você na rua não existe.

2) Os brasileiros são agressivos e oportunistas, e, geralmente, à custa de outras pessoas. É como um “instinto de sobrevivência” em alta velocidade, o tempo todo. O melhor exemplo é o transporte público. Se eles vêem uma maneira de passar por você e furar a fila, eles o farão, mesmo que isso signifique quase matá-lo, e mesmo se eles não estiverem com pressa. Então, por que eles fazem isso? É só porque eles podem, porque eles vêem a oportunidade, por que eles querem ganhar vantagem em tudo. Eles sentem que precisam sempre tomar tudo o que podem, sempre que possível, independentemente de quem é prejudicado como resultado.

3) Os brasileiros não têm respeito por seu ambiente. Eles despejam grandes cargas de lixo em qualquer lugar e em todos os lugares, e o lixo é inacreditável. As ruas são muito sujas. Os recursos naturais abundantes, como são, estão sendo desperdiçados em uma velocidade surpreendente, com pouco ou nenhum recurso.

4) Brasileiros toleram uma quantidade incrível de corrupção nos negócios e no governo. Enquanto todos os governos têm funcionários corruptos, é mais comum e desenfreado no Brasil do que na maioria dos outros países, e ainda assim a população continua a reeleger as mesmas pessoas.

5) Os brasileiros têm um sistema de classes muito proeminente. Os ricos têm um senso de direito que está além do imaginável. Eles acham que as regras não se aplicam a eles, que eles estão acima do sistema, e são muito arrogantes e insensíveis, especialmente com o próximo.

6) Brasileiros constantemente interrompem o outro para poder falar. Tentar ter uma conversa é como uma competição para ser ouvido, uma competição de gritos.

7) A polícia brasileira é essencialmente inexistente quando se trata de fazer cumprir as leis para proteger a população, como fazer cumprir as leis de trânsito, encontrar e prender os ladrões, etc. Existem leis, mas ninguém as aplica, o sistema judicial é uma piada e não há normalmente nenhum recurso para o cidadão que é roubado, enganado ou prejudicado. As pessoas vivem com medo e constroem muros em torno de suas casas ou pagam taxas elevadas para viver em condomínios fechados.

8 ) Os brasileiros fazem tudo inconveniente e difícil. Nada é simplificado ou concebido com a conveniência do cliente em mente, e os brasileiros têm uma alta tolerância para níveis surpreendentes de burocracia desnecessária e redundante. Brasileiros pagam impostos altos e taxas de importação que fazem tudo, especialmente produtos para o lar, eletrônicos e carros, incrivelmente caros. E para os empresários, seguir as regras e pagar todos os impostos torna um negócio quase impossível de ser rentável. Como resultado, a corrupção e subornos em empresas e governo são comuns.

9) Os brasileiros são super sociais e raramente passam algum tempo sozinho, especialmente nas refeições e fins de semana. Isso não é necessariamente uma má qualidade, mas, pessoalmente, eu odeio isso porque eu gosto do meu espaço e privacidade. Mas no Brasil, a expectativa cultural é que você vai assistir (ou pior, convidar amigos e família) para cada refeição. Você é criticado por não se comportar “normalmente” se você optar por ficar sozinho.

10) E, finalmente, os brasileiros só tem um tipo de cerveja (aguada) que realmente é uma porcaria. E claro, cervejas importadas são extremamente caras.

Fontes:

Amplicate-20 Reasons I Hate Living in Brazil