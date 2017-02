ENERGIA ELÉTRICA

Aneel aprova indenização de R$ 62 bilhões a elétricas Indenização remete à dívida que deveria ter sido paga em 2013. Custo será repassado à conta de luz do consumidor

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na última terça-feira, 21, o pagamento de indenização às empresas de transmissão de energia elétrica no valor de R$ 62,2 bilhões.

A indenização é referente ao acordo firmado pelas transmissoras em 2012, com o governo de Dilma Rousseff. Nele, as transmissoras de energia se comprometiam a renovar antecipadamente os contratos de concessão de 2013, com cortes de 18% nas tarifas cobradas ao consumidor e de 32% nas tarifas cobradas a indústrias. O acordo também previa a extinção dos encargos cobrados na conta de luz. Em troca, as transmissoras prorrogariam as concessões por 30 anos e receberiam compensações pela redução nas tarifas nos anos seguintes.

A medida foi uma forma desesperada do governo Dilma Rousseff para impulsionar a indústria e o consumo e impedir o racionamento e o aumento na conta de luz em uma época de seca extrema. No entanto, as compensações, cujo pagamento deveria ter começado em 2013, acabaram sendo adiadas por anos, por conta do forte impacto que elas gerariam nas tarifas.

Com a decisão da Aneel, o pagamento da dívida será repassado ao consumidor, através da conta de luz, ao longo dos próximos oito anos. Este ano, serão pagos R$ 10,8 bilhões da dívida, gerando um aumento entre 1,13% e 11,45% nas tarifas, a depender do cálculo de cada transmissora.

“Isso era para ter sido pago em 2013, e não foi pago. O fato de não ter sido pago naquela época imputou um valor para o consumidor, que não teve nenhuma gestão na decisão de pagar ou não pagar”, disse Reive Barros, diretor da Aneel responsável pelo processo sobre as compensações na reguladora.

Entre as empresas que serão contempladas com as indenizações estão subsidiárias da Eletrobras, a privada Cteep e as estaduais Cemig e Copel.

