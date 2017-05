GRAVAÇÕES DA JBS

Antes de escândalo, Temer queria se lançar à presidência Plano era aprovar a reforma da Previdência, estimular a economia e se lançar como candidato nas eleições de 2018

O escândalo envolvendo as gravações feitas pela JBS contra Michel Temer fez cair por terra os planos políticos do presidente para o próximo ano.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Temer pretendia se lançar como candidato às eleições presidenciais de 2018. Otimista diante de análises feitas pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco (PMDB-RJ), Temer estava convencido da viabilidade de sua campanha.

Segundo a coluna, antes do escândalo atingir o Planalto, Temer teria dito a aliados próximos que “estaria no segundo turno” do pleito presidencial. O plano de Temer e Moreira era: aprovar a reforma da Previdência na Câmara e estimular a retomada do crescimento da economia no próximo ano. Eles acreditavam que tais medidas alavancariam a popularidade de Temer, abrindo margem para sua candidatura.

Porém, tudo mudou após a delação da JBS e o presidente, agora, luta para preservar sua própria base aliada de uma debandada. No momento, seus principais partidos aliados aguardam a analise dos áudios gravados por Joesley Batista, um dos donos da JBS, solicitada pelo presidente.

A estratégia de Temer é reforçar a tese de que foi vítima de uma conspiração e que os grampos foram ilegais. Auxiliares do governo desconfiam de que o áudio da gravação foi editado (confira aqui o áudio na íntegra), por isso, enviaram o conteúdo a peritos para análise.

Joesley Batista era pessoa de confiança de Temer. Ele frequentava não só sua residência oficial em Brasília, mas também sua casa em São Paulo. Após o acordo de delação premiada, ele reforçou a segurança pessoal e de sua família.