Após convocação, 600 PMs patrulham cinco cidades Policiais estavam de férias, de folga ou saíram sem farda dos batalhões

Depois de oito dias de paralisação da Polícia Militar (PM) no Espírito Santo, o estado voltou a ter PMs patrulhando cinco cidades no final da tarde do último sábado, 11.

De acordo com a PM, 600 agentes que estavam de folga, de férias ou que saíram dos batalhões sem suas fardas atenderam à convocação do comandante-geral para trabalhar em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Cachoeiro do Itapemirim.

Como os manifestantes continuam a impedir a saída dos PMs nos batalhões e muitos policiais continuam aquartelados, é cedo para decretar o fim da paralisação.

