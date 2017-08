VITÓRIA DO GOVERNO

Após rejeição de denúncia, Temer promete mais reformas Presidente agradeceu a 'decisão soberana' da Câmara dos Deputados

Em pronunciamento logo após o fim da votação, o presidente Michel Temer agradeceu a “decisão soberana” do plenário da Câmara dos Deputados que rejeitou a denúncia contra ele proposta pela Procuradoria-Geral da República.

“Quero agradecer a Câmara dos Deputados por sua decisão e todos os brasileiros de boa vontade que acreditaram no nosso país. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil”, disse Temer, que também prometeu fazer “as demais reformas estruturantes que o país necessita”, citando a simplificação do sistema tributário.

O presidente deu destaque ao fato de a vitória no plenário da Câmara ter sido obtida com a maioria dos deputados. A sessão nesta quarta-feira, 2, contou com a presença de 492 dos 513 deputados da Casa. Deste total, 263 votaram a favor do arquivamento da denúncia, 227 votaram a favor da abertura da investigação e dois se abstiveram. Para que a denúncia contra Temer seguisse para o Supremo Tribunal Federal (STF) eram necessários pelo menos 342 votos.

Michel Temer disse ainda durante seu pronunciamento feito no Palácio do Planalto que o resultado obtido na Câmara não era uma vitória “pessoal”, mas sim uma “conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria constituição”.

“E é diante dessa eloquente decisão que posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou há pouco mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história”, destacou o presidente, que concluiu o pronunciamento afirmando que quer “construir com cada brasileiro um país melhor, pacificado, justo, sem ódio ou rancor. Nosso destino inexorável é ser uma grande nação. É preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores”.

