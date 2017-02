PESQUISA

Aprovação do governo Temer cai para 10,3% Dados são de pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes. Presidente tenta reverter cenário com pautas positivas

A aprovação do governo do presidente Michel Temer atingiu seu pior índice desde que ele assumiu a presidência, em agosto do ano passado. Segundo uma pesquisa de opinião divulgada nesta quarta-feira, 15, apenas 10,3% dos brasileiros aprovam o governo Temer. O percentual é abaixo dos 14,6% de aprovação registrados em outubro do ano passado.

Em contraponto, o percentual dos que consideram o governo Temer ruim ou péssimo subiu de 36,7%, em outubro, para atuais 44,1%. O levantamento foi feito pela MDA Pesquisas, a pedido da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 138 municípios, entre os dias 7 e 11 deste mês. A margem de erro é de 2,2%.

Em parte, a queda na aprovação é fruto do desgaste político do governo, causados por polêmicas como a nomeação de Moreira Franco, citado na Operação Lava Jato, para a Secretaria-Geral da Presidência.

Para reverter esse quadro, Temer deu início esta semana a uma agenda de pautas positivas. Na última terça-feira, 14, Temer anunciou o cronograma de pagamento das contas inativas do FGTS. No mesmo dia, durante a tarde, ele participou de uma reunião com grupos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão. Realizados fora do Palácio do Planalto, tais encontros não costumam contar com a presença do presidente, que geralmente envia representantes.

Na próxima quinta-feira, 16, Temer participará de uma cerimônia no Palácio do Planalto para anunciar a liberação de milho dos estoques governamentais. Esse evento, normalmente, ocorre no Ministério da Agricultura, não no Planalto.

Ainda há um ponto a ser definido pelo presidente: a escolha do novo ministro da Justiça. Nesta quarta-feira, Temer publicou em sua conta no Twitter que se reuniu com Carlos Velloso, seu amigo pessoal há mais de 35 anos, para debater o assunto. Ainda não se sabe se Veloso será o novo ministro da pasta.

