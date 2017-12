Nesta Data

Arnon de Mello matou José Kairala Em 4 de dezembro de 1963, Arnon de Mello baleou senador dentro da Câmara

No dia 4 de dezembro de 1963, o então senador Arnon de Mello (PDC-AL), pai do futuro presidente Fernando Collor de Mello, disparou contra o seu inimigo político, o senador Silvestre Péricles (PTB-AL), dentro da Câmara. O projétil atingiu outro senador, José Kairala (PSD-AC), que morreu horas depois no hospital. Era o último dia de trabalho de Kairala. Arnon não sofreu nenhuma punição pelo assassinato.

Arnon nasceu em 19 de setembro de 1911, em Alagoas. Arnon estudou em Maceió até os 19 anos de idade, quando mudou-se para o Rio de Janeiro e se tornou jornalista do jornal A Vanguarda, fechado em 1930. Formou-se em direito pela UFRJ no ano de 1933. Seguiu exercendo a profissão de jornalista, trabalhando no Diário de Notícias, Diário Carioca e em O Jornal.

Ao fim do Estado Novo, em 1945, iniciou sua carreira política. Entrou para o UDN e foi eleito suplente de deputado federal naquele ano. Pelo mesmo partido, foi eleito Governador de Alagoas em 1950, onde cumpriu o mandato de cinco anos. Em 1962 foi eleito senador por Alagoas.

No ano seguinte, teve rixa política com o senador Silvestre Péricles, que prometeu matá-lo. Foi armado para o plenário da câmara e, após provocar Péricles, reagiu a tentativa de agressão do deputado disparando sua arma contra ele. O adversário conseguiu se abaixar e outro senador, José Kairala, foi atingido e faleceu horas depois no hospital.

Foi reeleito em 1970 por votação direta. Faleceu em 1983, filiado ao PDS e cumprindo mandato de senador de Alagoas.

Estadão-Senado já teve até assassinato em plenário