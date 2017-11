Exposição 'Gênesis'

As armadilhas de Sebastião Salgado Mostra de gênio da fotografia reúne 245 imagens de regiões intocadas do planeta, mas o que parece oferecer é natureza retocada para fins comerciais

Três armadilhas permeiam a exposição “Gênesis” do fotógrafo Sebastião Salgado, em cartaz na Maison Européenne de La Photographie, em Paris. A mostra com 245 fotografias capturadas em oito anos de viagens a recantos remotos do planeta foi inaugurada no Museu de História Natural de Londres em abril, depois passou pelo Rio e São Paulo antes de chegar a Paris, onde permanece até dia 5 de janeiro. Gênesis é uma bela exposição, mas não escapa de três armadilhas, e o visitante sai crítico, mas encantado.

A primeira delas, algo comum às obras de Salgado, é a sina de fotografar cenas espetaculares demais, bem retocadas demais, ‘National Geographic’ demais (mesmo se são em preto e branco). O que se vê são paisagens espetaculares, como nuvens que flutuam entre duas montanhas (sem dúvida uma vista extraordinária), e uma profusão de lindas índias ou africanas, jovens nuas e esculturais, na medida em que o olhar do fotógrafo exclui, com raras exceções, as velhas e as feias.

A segunda armadilha é fazer etnologia barata, fingir um discurso pseudo-científico a partir de uma visita rápida e puramente superficial ao objeto fotografado. Índias com coroas de penas e poturus (enfeites de madeira que atravessam o queixo) que se banham como em uma cena paradisíaca, uma pequena digressão ao fato de que os índios atribuem grande importância à higiene e se lavam muitas vezes ao dia.

Na hilariante cena dos nativos da Nova Guiné brandindo suas kotekas (enfeites penianos), o poder mítico da imagem se sobrepõe ao discurso etno-turístico. Mas foram essas cenas fabricadas, feitas sob encomenda? Os personagens manipulados de acordo com a vontade do fotógrafo? Não podemos afirmar, mas Salgado certamente parece mais interessado no espetáculo do que na verdade etnológica.

A terceira armadilha é o lado “business” da exposição (a editora Taschen vende o livro Genesis em edição especial a 8.500 euros). Os lucros vão para o projeto de restaurar a Mata Atlântica da fazenda da família de Salgado. Vá ver a exposição e você terá a sensação de contribuir para o desenvolvimento sustentável…

