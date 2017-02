BRASIL

As ruínas da cidade fantasia de Henry Ford Industrial americano tentou criar uma cidade americana em meio à Amazônia para suprir sua demanda de borracha

Às margens do Rio Tapajós, no Pará, há uma cidade em ruínas que um dia foi a utopia de um dos homens mais ricos do mundo. A Fordlândia foi fundada em 1928 pelo empresário Henry Ford. Ele tentou transformar a floresta brasileira numa terra da fantasia, mas o final da história foi bem diferente do planejado.

Atualmente, há cerca de 2 mil habitantes na cidade. Alguns ainda vivem nas estruturas de quase um século atrás. O plano de Ford era construir uma cidade que produzisse a borracha necessária na produção dos carros de sua companhia.

O plano audacioso, entretanto, não levou em conta diversos fatores. Primeiramente, o auge da borracha no Brasil ocorreu entre 1879 e 1912, período em que a América do Norte e a Europa alimentaram a demanda pela matéria-prima.

Mas o botânico britânico Henry Wickham levou as sementes de Santarém, no Pará, e proporcionou a plantação nas colônias britânicas, francesas e holandesas na Ásia. Isto destruiu a economia brasileira da borracha. Ford não se importou com isso e, para a alegria dos líderes brasileiros, adquiriu um grande terreno na Amazônia.

O empresário também não quis ouvir conselhos de especialistas sobre a agricultura tropical, seus homens plantaram as sementes e simplesmente deixaram uma praga acabar com a plantação.

Para piorar, Ford construiu uma cidade no estilo americano. Mas quem viveria lá seriam os brasileiros. Ele queria impor costumes, valores e até dieta no padrão americano. Os brasileiros, por sua vez, não aprovaram. O consumo de álcool era proibido em Fordlândia. Os trabalhadores brasileiros, então, entravam em barcos para a chamada Ilha da Inocência, onde havia bares e bordéis. Em 1930, os funcionários não aguentaram a dieta americana e chegaram até a se revoltar contra os patrões.

No final da Segunda Guerra Mundial, estava claro que esta plantação no Brasil não seria lucrativa diante da competição da borracha sintética e das plantações na Ásia sob domínio japonês. Depois que Ford abandonou Fordlândia, em 1945, as autoridades brasileiras passaram a região de uma agência pública para outra. O resultado foi que a cidade entrou no que parece ser um perpétuo estado de declínio.

