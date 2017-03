BRASIL E COREIA DO SUL

As semelhanças entre o impeachment de Dilma e Park Geun-Hye Dilma Rousseff foi deposta em agosto do ano passado e Park Geun-Hye, nesta sexta-feira

O Brasil e a Coreia do Sul são países completamente diferentes. Não compartilham da mesma língua, da mesma cultura nem da mesma história. No entanto, um capítulo político recente dos dois países está chamando a atenção pela similaridade: o impeachment da primeira mulher a assumir a presidência.

Tanto Dilma Rousseff, no Brasil, como Park Geun-Hye, na Coreia do Sul, contaram com poderosos padrinhos políticos para chegar ao poder: Dilma foi alçada por Lula e Geun-Hye pela lembrança de seu pai, o ex-presidente Park Chung-hee, assassinado em 1979.

No Brasil, os pivôs da crise política que levaram ao afastamento de Dilma foi seu suposto envolvimento com a corrupção na Petrobras e as chamadas pedaladas fiscais. Na Coreia do Sul, foi o fato de Choi Soon-Sil, amiga de Geun-Hye, fazer tráfico de influência e extorquir os principais conglomerados econômicos do país. Nos dois países, grandes empresas estavam envolvidas nos casos de corrupção, no Brasil, a Odebrecht e, na Coreia do Sul, a Samsung, entre outras.

Nos dois países, manifestações contra e a favor das ex-presidentes tomaram as ruas para protestar. A presidente Dilma foi afastada temporariamente do cargo pelo Congresso em maio do ano passado. O julgamento definitivo ocorreu em agosto no Senado. Geun-Hye, por sua vez, foi temporariamente afastada pelo Parlamento em dezembro do ano passado e o julgamento definitivo ocorreu nesta sexta-feira, 10.

Fontes:

Gazeta do Povo-As incríveis coincidências entre os escândalos políticos da Coreia do Sul e do Brasil

The Huffington Post-Impeachment através do espelho: Dilma e Park contra as ruas

Isto É-Lava Jato coreana