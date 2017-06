Assassinatos causam mais da metade das mortes de jovens no país

VIOLÊNCIA

Menos de uma semana depois de a Polícia Civil do Rio de Janeiro promover a maior apreensão de armas já feita no país, interceptando o desembarque de 60 fuzis no terminal de cargas do Aeroporto Internacional, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) – em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública – acaba de divulgar importante e preocupante estudo sobre a violência no Brasil.

O relatório Atlas da Violência 2017 aponta que os assassinatos respondem hoje por 53,8% das causas de morte de jovens entre 15 e 19 anos. Os números dão a dimensão de que o país vive constante estado de extermínio e terrorismo sem se dar conta disso. O tráfico de drogas – destino prioritário de armamentos como fuzis e granadas – responde por grande parte destes homicídios.

O estudo – baseado no Sistema de Informação sobre Mortalidade (e sua inconveniente sigla SIM) do Ministério da Saúde – mostra que a taxa de homicídios por 100 mil pessoas entre 15 e 29 anos (com taxa de mortalidade por assassinato de 47,8%) cresceu 17,2% entre 2005 e 2015 após ter começado a apresentar sinais de estagnação na década passada.

Ainda segundo o levantamento divulgado esta semana, ocorreram, somente em 2015, 31.264 homicídios de jovens no Brasil. Entre as outras causas estão os acidentes de trânsito e doenças em geral. O estudo revela que havia uma tendência de arrefecimento entre os anos 2000 e 2010. Os pesquisadores, no entanto, admitem que a curva que apontava para o vale (queda) se voltou novamente em direção ao pico (subida). A vulnerabilidade social – premissa e resultado das deficiências na educação básica – ajuda a entender o cenário.

Números da violência comprometem futuro do país

O pesquisador do Ipea Daniel Cerqueira, o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança, Renato Sérgio de Lima, e a diretora executiva do Fórum, Samira Bueno, foram categóricos: “O que se observou nos dados é o futuro da nação comprometido. Entre 2005 e 2015, nada menos do que 318 mil jovens foram assassinados”, escreveram no relatório.

Por estado, o quadro é ainda mais anárquico: São Paulo reduziu 49,4% dos homicídios de jovens entre 2005 e 2015. Já no Rio Grande do Norte, a alta foi de 292,3%. Altamira, no Pará, é considerado o município mais violento do país com 105,2 homicídios por 100 mil habitantes. Pelo mesmo parâmetro, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é a cidade menos violenta, com 3,1 homicídios por 100 mil habitantes.

Dizem ainda os pesquisadores: “Enquanto isso, a sociedade, que segue marcada pelo temor e pela ânsia de vingança, parece clamar cada vez mais pela diminuição da idade de imputabilidade penal, pela truculência policial e pelo encarceramento em massa – que apenas dinamizam a criminalidade violenta, a um alto custo orçamentário, econômico e social”.

Em números globais, ocorreram no Brasil, em 2015, 59.080 homicídios – dois mil a mais na comparação com 2013. Em outras palavras: se mata no país em três semanas mais do que todos os ataques terroristas somados no mundo nos primeiros cinco meses de 2017, que deixaram 3.349 vítimas – descartando o ataque mais recente em Londres. O relatório conclui: “Tal índice revela, além da naturalização do fenômeno, um descompromisso por parte de autoridades nos níveis federal, estadual e municipal com a complexa agenda da segurança pública”.