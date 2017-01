COLUNA ESPLANADA

Ataque ao discurso do rombo previdenciário Entidades sindicais entram na briga contra a reforma da Previdência e contra o discurso do governo de que a seguridade social é um grande buraco financeiro

Diversas entidades sindicais entraram na briga contra a reforma da Previdência e contra o discurso do governo de que a seguridade social é um grande buraco financeiro. Os sindicatos e federações – cada um a seu estilo – estão fazendo campanha pelos meios disponíveis para contrapor o discurso governamental. A contrainformação ataca especialmente a informação de que a Previdência é deficitária. A seguridade social teria uma despesa de R$ 683 bilhões em 2015, contra a soma das receitas de R$ 694 bilhões. Nos cálculos das entidades, o saldo seria positivo de R$ 11 bilhões.

Valores

Os sindicatos somam as receitas de seis fontes, entre as quais a contribuição previdenciária. Em 2015, somente essa rubrica teria somado R$ 352,6 bilhões.

Receitas

O Cofins é a segunda maior fonte de arrecadação, seguido da CSLL, Pis/Pasep, entidades da seguridade e outras contribuições.

Despesas

Na tabela das despesas, segundo os cálculos das entidades, o que mais pesa são os benefícios previdenciários. Há dois anos, esse valor chegou a R$ 436 bilhões.

Tática

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (Dem-RJ), tem usado a velha tática de chegar e sair da Casa falando – ou simulando falar ao celular para driblar jornalistas. Maia tem adotado o silêncio com os jornalistas para evitar que acordos sejam divulgados a quatro dias das eleições. Os cuidados foram redobrados para evitar ciumeiras.

Gastos

O Bolsa Família e outros programas sociais custaram R$ 26,9 bilhões. Bem menos que o pagamento em saúde (R$ 102,2 bilhões) e benefícios do FAT (R$ 48,2 bilhões).

Desenvolvimento

A Sudeco aposta em novos investimentos na região do Centro-Oeste. A ideia é diversificar em áreas como turismo, comércio e serviços.

Plano econômico

Analistas financeiros observam que a Petrobras foi enquadrada com a nova ordem do governo. Análise do Credit Suísse e do Itaú tem como base a política de preços dos combustíveis.

Fora da lista

O empresário Eike Batista ainda não figura entre os procurados da Interpol. Na lista dos 100 mais procurados, está Genilson Ferreira Silva, 39 anos, que já estaria preso na Penitenciária Agrícola de Roraima.

Ironia da história

Eike Batista e Sérgio Cabral fecharam o acordo da propina no Hotel St. Regis, em Nova Iorque. É o mesmo do fundador Jacob Astor, que morreu no naufrágio do Titanic.

Busca de dinheiro

A refinaria de Manguinhos deve ao estado do Rio R$ 1,3 bilhão, sendo um dos maiores devedores do estado. Apesar da recuperação judicial, o governo fluminense poderia contestar e cobrar este valor para amenizar o rombo de R$ 19 bilhões. A pergunta é: por que o estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, não cobra esta dívida?

Na Justiça

A refinaria respondeu à Coluna que tenta parcelar a dívida referente ao recolhimento do ICMS dentro do “programa estadual de parcelamento de débitos”. Segundo a empresa, o imposto é compensado integralmente com precatórios adquiridos no mercado. “Nas discussões judiciais sobre essa questão, em regra, a Justiça tem dado ganho de causa para a empresa”, informa.

Babel

O Itamaraty divulgou ontem que o Brasil está preocupado com a construção do muro que vai separar o México e os Estados Unidos.

Ponto Final

Do ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, que renunciou ao posto: “Fui eleito para ser presidente da Câmara e não para ser dirigido pelo Palácio do Planalto”.