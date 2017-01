ACIDENTE EM PARATY

Áudio do avião que levava Teori não menciona falhas técnicas Piloto disse que iria esperar a chuva diminuir para pousar; gravação teria sido interrompida logo depois

Peritos da Aeronáutica revelaram que, em áudio gravado, o piloto do avião que levava o ministro do STF Teori Zavascki não citou falhas técnicas antes da queda, em Paraty, na última quinta-feira, 19. A informação foi obtida pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o jornal, registros da cabine do avião captaram diálogos do piloto Osmar Rodrigues com outros pilotos que voavam pela região.

Análises preliminares indicam que, em uma das conversas gravadas, o piloto afirmou que iria esperar a chuva diminuir para pousar. A gravação teria sido interrompida logo depois.

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa, avaliam, inicialmente, que o piloto Osmar Rodrigues pode ter perdido o controle do avião, o que teria ocasionado o choque com a água.

Além de o áudio não explicar exatamente o que aconteceu momentos antes da queda do avião, é preciso também investigar outros fatores para que o acidente seja esclarecido.

A Justiça Federal decretou sigilo sobre as investigações. Portanto, o material arquivado no gravador de voz da cabine do avião não foi divulgado. O aparelho grava os últimos 30 minutos de conversa na cabine.

O Laboratório de Análise e Leitura de Dados de Gravadores de Voo, do Cenipa, já recebeu o aparelho, que agora passará por secagem, verificação da integridade dos dados e processo de transcrição.

Não há prazo para o término da investigação do Cenipa. A queda do avião King Air também está sendo investigada pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Rio e pelo Ministério Público Federal.

Além do ministro Teori Zavascki, todas as outras quatro pessoas que estavam no avião morreram no acidente.

Fontes:

