COLUNA ESPLANADA

Aviso prévio Ministro do Trabalho está sob forte risco de perder o emprego

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, está sob forte risco de perder o emprego. O Palácio do Planalto considerou insatisfatória a votação da bancada do partido no projeto da aprovação da terceirização da mão de obra semana passada, considerado essencial para o Governo retomar os empregos. Dos 17 deputados, três não compareceram e quatro votaram contra a proposta — ou seja, quase metade da bancada deixou o Governo na mão.

Perdeu pontos

Não bastasse o saldo negativo, o presidente Temer ficou irritado com Roberto Jefferson, presidente do PTB, que realizou seminário questionando a reforma da Previdência.

Paulinho na moita

O cenário conflituoso contribui para o projeto de poder do deputado Paulinho da Força (SD-SP), que desde a posse de Temer pressiona para emplacar o ministro do Trabalho.

LJ, 3 anos

Hoje há seis delegados federais na força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, substitutos dos que saíram. Para a classe, não é suficiente. O MP mantém equipe intacta desde o início.

Ciumeira

Prova de que o MP Federal e a Polícia Federal não se entendem cem por cento ainda e a relação é de ciumeira em Brasília. A PF quase fechou acordo de colaboração premiada na Lava Jato, mas os promotores se recusaram a validar, mesmo com informações já coletadas pelos delegados. Meses depois, o MPF fechou delação com o mesmo alvo.

Era Janot

Depois de pedir ao STF a abertura de inquérito contra mais de 90 políticos com foro privilegiado envolvidos no Propinobrecht, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pavimenta sua candidatura ao terceiro mandato com apoio maciço da classe.

Reinado?

Indicado pela então presidente Dilma Rousseff, Janot ocupa o comando da PGR desde 2013 e cumpre o segundo mandato que se encerra em setembro deste ano. Nos bastidores do MPF, fala-se que a indicação do PGR será por aclamação.

Justificativa

Apoiadores de Janot admitem que o eventual terceiro mandato será “caso excepcional”, mas justificável sob argumento de que sua continuidade é importante para a Lava Jato.

Coroné!

O presidenciável Ciro Gomes foi flagrado em vídeo dizendo que receberia a turma de Sérgio Moro “a bala” se fosse preso. Por que temeria o juiz? Ou há algo a revelar, Ciro?

Sem medalhas

A APO, que será extinta na sexta, não divulgou ainda os custos dos Jogos do Rio. Para tanto, é preciso que a Matriz seja aprovada pelo Conselho Público Olímpico, presidido pela empresária Luiza Trajano. O TCU determina que a decisão seja publicada no site da APO, que… está sem atualização desde dezembro.

Cobrança

A Finance Uncovered, organização sem fins lucrativos composta por 207 jornalistas, lançou iniciativa para pressionar membros do Legislativo a abrirem suas declarações de impostos de renda: o The Tax Disclosure Project. Vinte países são alvos do projeto.

#transparência

Segundo a entidade, “representantes eleitos são pagos pelos contribuintes para tomar decisões sobre taxação e como nosso dinheiro será gasto em nome de todos nós”. Objetivo é “assegurar transparência e evitar injustiças e conflitos de interesse”.

Decepção

No Brasil, os 513 deputados federais e 81 senadores receberam e-mail enviado pelo Tax Disclosure com as mesmas perguntas e pedidos: para disponibilizem declarações e que declarem apoio à causa. Após três semanas, nenhum congressista respondeu.

Ponto Final

“Quando ouço parlamentares que participaram do golpe criticando o governo golpista sinto vergonha alheia”.

Do senador João Capiberibe (PSB-AP).