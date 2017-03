NÚMERO INEXPRESSIVO

Baixa adesão marca protestos pró-Lava Jato Convocados para o último domingo, 26, em várias capitais, protestos tiveram uma adesão muito abaixo da registrada nas manifestações pró-impeachment do ano passado

As manifestações em apoio à Operação Lava Jato, convocadas para o último domingo, 26, reuniram um número inexpressivo de pessoas. Em várias capitais brasileiras, o número de participantes no protesto foi muito abaixo do registrado nas manifestações do ano passado que pediam o impeachment de Dilma Rousseff.

Na Avenida Paulista, que no ano passado reuniu mais de 1 milhão de pessoas, havia pouco mais de 10 mil presentes no último domingo, número suficiente para preencher apenas um quarteirão da via. O ato foi convocado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e os manifestantes trajavam as cores verde e amarelo, as mesmas usadas nos protestos do ano passado.

Entre os políticos atacados pelos manifestantes estavam os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE); o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os senadores Aécio Neves (PSDB-MG), Renan Calheiros (PMDB-AL), Romero Jucá (PMDB-RR), Edison Lobão (PMDB-MA) e Gleisi Hoffmann (PT-PR). O presidente Michel Temer foi poupado pelos manifestantes.

Em entrevista ao El País, o líder do movimento, Kim Kataguiri, minimizou a baixa adesão. Segundo ele, era evidente que o número de pessoas seria menor que o do ano passado, pois o impeachment era uma bandeira histórica. Ele disse que o MBL vai medir a repercussão do protesto de domingo antes marcar data para novas manifestações.

No Rio de Janeiro, os protestos foram convocados pelo Movimento Vem Pra Rua, também responsável por convocar os protestos pró-impeachment do ano passado. A adesão também foi abaixo do esperado, com centenas de pessoas reunidas na orla de Copacabana. Em discurso, o humorista Marcelo Madureira disse que, se a Lava Jato for até o final, “talvez nós tenhamos chance de, juntos, construirmos uma grande nação”, mas ressaltou que a luta contra a corrupção depende, antes de tudo, do cidadão. “Cidadania é, antes de tudo, uma obrigação. Sabemos que é nossa obrigação de cidadão lutar pelo futuro da nossa pátria, por tempos melhores para nós, para os nossos filhos e para nossos netos”, disse o humorista.

Em Brasília, cerca de 630 pessoas compareceram ao protesto na Esplanada dos Ministérios. O número ficou muito abaixo dos 40 mil reunidos no ano passado, nos protestos contra Dilma. O protesto também foi convocado pelo Movimento Vem Pra Rua e criticou propostas como a de voto em lista fechada no Congresso, financiamento público de campanha e anistia ao caixa dois. Os manifestantes exaltaram o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força tarefa da Lava Jato no ministério Público. O ato terminou com um enterro simbólico da chamada velha política.

Em Curitiba, o protesto reuniu cerca de 4 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Os organizadores, no entanto, calcularam uma presença de 10 mil manifestantes. O protesto contou com uma imensa faixa nas cores verde e amarela carregada pelos manifestantes.

