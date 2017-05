COLUNA ESPLANADA

Base assombra Temer Além do DEM e do PSDB, a preocupação do Planalto recai sobre o PP que até agora se mostra indeciso

Antes atarefado com a contabilidade de votos para aprovação da reforma da previdência, cujo futuro agora ainda mais é incerto, o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se debruça sobre o mapeamento de parlamentares da base propensos a abandonar o Governo. Além do DEM e do PSDB, a preocupação do Planalto recai sobre o PP que até agora se mostra indeciso. Padilha delegou ao presidente do partido, senador Ciro Nogueira, a missão de segurar o grupo.

Brasiiillll

Não basta ser manifestante no Brasil. Tem que atear fogo em ministério e quebrar dezenas de carros nas vias vicinais da Esplanada e nos setores hoteleiros.

Dória no DF

O prefeito de São Paulo, João Dória Jr, baixa em Brasília dia 28 de junho para palestra do LIDE DF, a convite de Paulo Octávio.

Ley Brothers

Três iates foram levados num cargueiro fretado de Itajaí (SC) para Miami há dois dias, entre eles o Why Not, de Joesley Batista. Os outros, menores, são dos irmãos.

Criançada chora

A crise que implode o Governo tende a paralisar de vez o programa Criança Feliz, cuja madrinha é a primeira-dama Marcela Temer. Lançado em outubro como principal bandeira social do Palácio, o programa já reduziu a previsão inicial de beneficiados em 2017 (de 750 mil para 400 mil crianças) e permanece sob baixa adesão de municípios.

Do lar

Marcela Temer planejava viagens e eventos sociais em algumas capitais. Decidiu ficar no Palácio Jaburu de vez.

Calma, senador

O senador Cristovam (PPS-DF) pede a cabeça do presidente Temer e passou a conclamar aliados por antecipação da eleição geral direta para todos os cargos.

No alambrado

O senador José Agripino (DEM-RN) está tenso com a prisão do ex-governador José Arruda, do DF, que era de seu partido, por envolvimento em fraude na arena de Brasília. Agripino é alvo no STF de investigação sobre suposta fraude na Arena Dunas em Natal.

Sai daí…

Deputados da oposição ocuparam ontem à tarde a Mesa Diretora e Luiza Erundina (PSOL-SP) tomou a presidência da sessão. Tão à vontade que até bebeu a água reservada do interino André Fufuca (PP-MA), que foi apeado da poltrona do comando.

Vitrine

O ministro da Educação, Mendonça Filho, está em campanha para o Governo de Pernambuco, em contato semanal com prefeitos. Líder do DEM, seu partido, o deputado Efraim Filho (PB) desconversa: “Não tem ninguém mais firme que ele nesse Governo”.

Ela voltou

Heloísa Helena, a aguerrida ex-senadora sumida do cenário nacional, deu as caras no caos ao seu estilo: “Esta crise tem nome e sobrenome: a transformação do Estado em balcão de negócios onde se transacionam interesses privados e poder político”.

Ele$ virão

O secretário de Turismo de Angra dos Reis, Carlos Henrique Vasconcelos, o Peninha, fechou parceria com três agências de viagens que atuam na Europa. Já vendem pacotes para as férias de julho no belo litoral Sul do Rio.

Em nome deles

Estelionatários vestidos de batina têm pedido dinheiro em semáforos de Brasília. A Arquidiocese garante que religiosos não fazem isso. Casos se espalham por todo o País.

Ponto Final

“Eu também estou indignada com a liberdade dos irmãos ‘ley’, mas se anularem a delação, Aécio, Temer, Lula, Dilma, Mantega e José Eduardo Cardozo ganharão”.

Da advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.