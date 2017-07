MINISTRO DA FAZENDA

Bem-vindo ao governo Maia. Ou seria Meirelles? Henrique Meirelles continuaria à frente da economia em um provável e iminente governo Rodrigo Maia

No último 7 de maio, dia do segundo turno da recente eleição presidencial na França, o jornal O Globo publicou um face a face entre a “a França de Macron” e “a França de Le Pen”, em dois boxs, como complemento para uma extensa matéria sobre o país que os franceses poderiam esperar a depender de quem se viabilizaria como o sucessor de François Hollande; a depender do vencedor, afinal, da “mais importante eleição de 2017”, palavras usadas pela revista britânica The Economist, este notório bastião do liberalismo econômico que declarou apoio, contra Le Pen, ao antigo ministro da Economia de Hollande, antigo funcionário do banco Rothschild, posto que “novidade política” à frente do movimento En Marche!.

Naquele dia, em O Globo, a síntese do programa de Le Pen estava no box à direita; a dos planos de Macron, no da esquerda, mas o projeto do “candidato da Europa” para a França, ali resumido, e a despeito das classificações que o apresentam como um suposto “liberalismo progressista”, era um sumário puramente liberal: “flexibilização” das leis trabalhistas, redução da seguridade social, diminuição de impostos para empresas e, a cereja do bolo, aumento do número de policiais nas ruas e do número de vagas no sistema prisional, ao passo que, como diria um certo ex-presidente em exercício, “colocar-se-á” en marche cortes drásticos dos gastos públicos, além do mais com eliminação de 120 mil cargos — em serviços públicos.

Apontado como remédio que a França inventou, como os vinhos tintos dos chateaux de Bourdeaux, para fazer esquecer a melancolia da chamada “velha política”, representada pelo Partido Socialista e Les Républicains, o “Liberalismo Progressista” de Macron, não obstante, é apenas um nome novo que parece saído do Collège de France para o conjunto de políticas de arrocho, ou de “austeridade”, que desde há tempos vários países da Europa vêm adotando para tentar remediar a crise, e por isso mesmo frequentemente alcunhadas, em seu conjunto, de “remédio amargo”.

Seja mais, seja menos ácido um programa de governo, ainda importa, na França e no resto do mundo democrático, que, para ser implementado, ele tenha saído vitorioso das urnas, a despeito da abstenção recorde nas últimas presidenciais francesas (56,6%), e ainda que a senhora Le Pen tenha feito o papel de um grande bode em le salon eleitoral: entre o liberalismo radical com xenofobia e o liberalismo radical sem xenofobia, os franceses, pelo menos aqueles que atenderam a convocatória às urnas, optaram por aquele com gostinho de guaraná.

E já que falamos em metáforas médicas e frutas tropicais, convém dizer que é sintoma de grave doença da Democracia brasileira, mais um, quando a presidência da República está prestes a cair no colo do filho de um homem que um dia almejou conquistá-la, mas pelo bom caminho do sufrágio universal, e que fracassou democraticamente lá pelo meio deste caminho, sem nem sequer conseguir se cacifar a uma candidatura ao Palácio do Planalto.

Outro sintoma preocupante sobre a saúde da Democracia no Brasil é quando um ministro da Fazenda que, além capitanear agora mesmo a implementação de um programa econômico profundamente decisivo para a grande massa da população, mas que não foi submetido às urnas, requisita poderes da presidência da República, como o poder de decisão sobre o BNDES, para seguir no cargo em um eventual, provável e iminente governo Rodrigo Maia, que, por sua vez, segundo a crônica da imprensa mainstream, já ouve de banqueiros e investidores que manter Meirelles é fundamental, já discute entre as paredes de Brasília quem mais integrará seu futuro ministério e, em off, se diz injustiçado pelo governo de Michel Temer — este, por certo, tem a sensação de já ter visto esse filme, recente, sobre as manhas e artimanhas no seio da linha sucessória. Déjà-vu.

Há exatos dois anos, no dia 12 de julho de 2017, a Folha de S.Paulo publicava um artigo de Henrique Meirelles no qual ele exaltava o modo como na China o poder de decisão sobre a economia vinha em uma “transição bem-sucedida” das mãos do Estado para as mãos, as ditas invisíveis, do mercado. Meirelles, também ele ex-funcionário de uma grande instituição financeira internacional, mencionava, en passant, que na China “praticamente não há direitos trabalhistas”.

Sobre o princípio de que todo poder de decisão pertence às “pessoas que investem”, formulado por Albert J. Dunlap (o célebre racionalizador da empresa moderna), o polonês Zygmunt Bauman, que jamais foi um “esquerdista radical”, observou que, antes de constituir uma verdade à mão para dar todo tipo de explicações sobre a política, este princípio já soou, houve um tempo, como “grito de guerra ou um informe de batalha”, de tão “estranha e bizarra” que um dia essa formulação já soou para “os ouvidos ainda não sintonizados”.

O título daquele artigo de Henrique Meirelles sobre a China era: “A Nova Grande Marcha”, em alusão de gosto um tanto duvidoso à Grande Marcha dos revolucionários chineses comandada por Mao Tsé-Tung na década de 1930, quando muitos camponeses pobres morreram de frio e de extenuação ao cruzarem o território chinês fugindo da fúria do Kuomintang.

Dois anos depois daquele artigo, talvez estejamos em plena e acelerada marcha para fazer daqui algo como a China “comunista” da segunda década do século XXI: em marcha com as reformas que implementam drásticas mudanças trabalhistas e previdenciárias, temperadas com o remédio amargoso da PEC dos 20 anos de congelamento de gastos públicos; En Marche!, e sem nem abstenções recordes, porque sem eleições que digam sob um mínimo de Democracia se a marcha é para frente ou se é para trás, e portanto sem nem precisar de um bode como Jair Bolsonaro na sala de votação, porque neste Brasil da segunda década do século XXI submeter um programa de governo às urnas parece ter virado um detalhe insignificante, senão um estorvo. Como na China, a propósito.