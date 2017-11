'Black Fraude'

‘Black Friday’ no Brasil é confiável? Pesquisa mostra que 41% dos brasileiros não acreditam que encontrarão descontos reais

Promoções enganosas nas últimas edições da versão brasileira da “Black Friday” — tradicionalmente um dia de descontos no varejo norte-americano — arranharam a imagem do evento no Brasil.

Uma pesquisa feita no país pelo site de comparação de preços Zoom com 10 mil pessoas revelou que 99% dos entrevistados pretendem ir às compras na próxima sexta-feira, 28, mas 41% não acreditam que encontrarão descontos reais.

São comuns no Brasil as reclamações por promoções enganosas e problemas técnicos dos sites participantes.

A “Black Friday” surgiu no Brasil em 2010, movimentando R$ 3 milhões em vendas, segundo levantamento da consultoria ClearSale. As vendas cresceram de forma significativa desde então. Em 2013, o valor chegou a R$ 424 milhões — quase o dobro do registrado em 2012.

Além do aumento das vendas, multiplicaram-se também os problemas. No ano passado, o site Reclame Aqui recebeu 8,5 mil reclamações por causa da versão brasileira da “Black Friday”. O número de reclamações foi 6,2% maior do que o de 2012.

A maquiagem de preços, isto é, a prática de aumentar o preço de um produto poucos dias antes da data da promoção para então oferecer um “desconto”, foi criticada por 27% dos consumidores que fizeram uma notificação no site Reclame Aqui.

Devido a esses problemas, a data foi apelidada pelos brasileiros nas redes sociais de “Black Fraude”, quando os produtos “custam a metade do dobro”.

Em uma tentativa de combater a maquiagem de preços e o clima de desconfiança, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico lançou em 2013 um selo para dar credibilidade às promoções realizadas na “Black Friday”. As lojas virtuais participantes tiveram que aderir a um código de ética e se comprometer a não maquiar preços. Caso descumpram o acordo, as empresas não receberão o selo de credibilidade na próxima edição do evento. Neste ano, um total de 500 lojas exibirão o selo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico.

