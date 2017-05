COLUNA ESPLANADA

Boi no espeto Não vai durar muito o sossego dos irmãos Joesley e Wesley Batista

A despeito da questionável série de benesses que o MP Federal concedeu aos irmãos Joesley e Wesley Batista, delatores oficiais, não vai durar muito o sossego da dupla. Os próprios e suas empresas do grupo J&F, em especial a Friboi, são alvos ativos de quatro operações em andamento da Polícia Federal: Zelotes, Greenfield, Carne Fraca e a Bullish — sobre a ligação do grupo com o BNDES e os bilhões que eles embolsaram para operação não concretizada. Será breve e triunfal seus retornos ao Brasil.

Do seu, do nosso

A Zelotes deu uma esfriada. Carne Fraca cerca mais os fiscais da Agricultura. Mas Greenfield e Bullish pegam em cheio a relação com fundos de pensão e BNDES.

Joca na Rede

Líderes da Rede estão eufóricos. Joaquim Barbosa está propenso a se filiar ao partido para disputar a presidência da República.

On the Road

A inteligência da Polícia Rodoviária Federal constatou movimento de dezenas de ônibus com militantes, rumo a Brasília, para manifestação amanhã.

Der Richter

O juiz federal Sérgio Moro deve se licenciar do cargo no fim de 2018 para fazer um doutorado na Alemanha.

Devassa ambiental

Encurralado pelo escândalo JBS, o Governo de Michel Temer faz sua vendeta. Após determinar investigação na Comissão de Valores Mobiliários sobre suposta especulação com a moeda nacional e o dólar, vai cercar as empresas. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA preparam dossiê com crimes ambientais cometidos pelo grupo.

Carne fria

Em março, o Ibama deflagrou a operação Carne Fria, multou a JBS em R$ 24,7 milhões e fechou duas unidades da JBS por crime ambiental no Pará. De acordo com as investigações, a empresa — dona das marcas Friboi, Seara e Swift –, comprou gado criado em fazendas onde ocorreu desmatamento ilegal.

Taxiando

A Comissão de Ética Pública pegou leve com ministros que usaram jatos da FAB para agendas pessoais, contrariando norma do Governo. Fez recomendação para seguirem regras, mas mandou os autos para o TCU e o MPF apurarem se deve haver reembolso.

A rota

A Polícia Nacional boliviana descobriu a rota do tráfico de armas que vem dos EUA e passa pelo país rumo a São Paulo. Apreendeu armas em fundos falsos de containers.

Alerta total

Há duas semanas os soldados das três Forças não têm folga nos fins de semana.

Chance do vice

Foi a ministra Rosa Weber, e não Cármen Lúcia, no STF, quem autorizou a posse de novo governador do Amazonas sem publicação no D.O. O vice-governador Henrique Oliveira tem chance de assumir, apesar da chapa cassada no TSE.

Na fila

Henrique protocolou ADPF no Supremo alegando que não pode ser punido por supostos crimes cometidos pelo governador. Uma turma do STF vai analisar o caso.

Livro na rua

Na quinta-feira tem uma ‘edição’ da campanha nacional “Esqueça um livro e espalhe conhecimento”, que se espalhou pelas redes sociais. O cidadão deixa um livro em qualquer ponto da rua com o recadinho com sugestão de leitura e de passá-lo à frente.

Campanha

O deputado Alessandro Molon (RJ), o senador Randolfe Rodrigues (AP) e a ex-senadora Heloísa Helena (AL) intensificam a campanha boca-a-boca por filiação de nomes do judiciário, da polícia e do MP para os quadros do Rede.

Ponto Final

“Para o bem do Brasil, sua carreira política se encerrou”.

Desabafo do tio de Aécio, desembargador aposentado em MG, pai de Frederico, seu primo-maleiro preso pela PF.