MALAFAIA X DISNEY

Boicote a beijo gay: Malafaia declara guerra à Disney e vira piada Indignado com o primeiro beijo gay em um desenho animado de TV, o pastor convocou os pais a reagir contra o que chamou de 'uma perversão aos pequenos'

Indiciado nas investigações da Operação Timóteo da Polícia Federal por lavagem de dinheiro, o pastor evangélico Silas Malafaia voltou a causar polêmica nas redes sociais ao tentar iniciar uma cruzada antigay contra os estúdios Disney. Indignado com o primeiro beijo gay em um desenho animado de TV – “Star vs. as Forças do Mal” – o líder religioso convocou os pais no Twitter a reagir contra o que chamou de “uma perversão aos pequenos”.

A iniciativa – deflagrada depois do Carnaval – acabou tendo efeito contrário. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. Em resposta à declaração do líder da Assembleia de Deus de que era “inadmissível o que esses inescrupulosos querem ensinar às crianças”, milhares de tuiteiros fizeram piadas e protestos contra Malafaia – repetindo a frase bíblica de que “com ferro fere com ferro será ferido”.

Muito popular e “famosinha” nas redes sociais, a atriz Vera Holtz rebateu a acusação do religioso no Youtube de que a multinacional comete a “safadeza de querer erotizar crianças com homossexualimo”. Ele reagiu: “Safadeza não é um beijo gay, pastor. Safadeza é fazer lavagem de dinheiro e conseguir bens materiais usando a fé das pessoas. Boa noite!”, não antes de deixar a mensagem: “E viva o amor!”

Entre dezenas de memes fazendo piada com o religioso, o de Felipe Andrade se destaca mostrando duas fotos idênticas do parque temático completamente lotado e as legendas: “Disney antes da grande campanha de boicote de Malafaia (na primeira imagem) e Disney depois da grande campanha de boicote de Malafaia (na segunda)”. Outro internauta pergunta “Qual desenho o Malafaia assistia para aprender a lavar dinheiro”?

Reportagem da revista Forbes em 2013 apontou que o televangelista – e defensor da teologia da prosperidade – tinha, na época, patrimônio estimado em US$ 150 milhões.

Nesta batalha de interesses diversos – na base do olho por olho, dente por dente – a cruzada contra o segundo maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta por receita não foi um bom negócio para o terceiro pastor mais rico do Brasil.