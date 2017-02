COLUNA ESPLANADA

Bolsonaro & Bolsokids A família Bolsonaro vai se desfiliar do PSC em março de 2018

‘Dona’ de bom quinhão eleitoral no Rio, a família Bolsonaro vai se desfiliar do PSC em março de 2018. O patriarca Jair, deputado federal, estuda convites de outros partidos que querem lançá-lo ao Planalto. Segundo Bolsonaro, o trato com Pr. Everaldo, presidente do PSC, era lançá-lo se alcançasse 10% das pesquisas — o que já ocorre nas estimuladas. Mas a aliança dos cristãos com o PCdoB do Maranhão foi a gota d’água para a decisão. Jair e Everaldo não conversam há meses. Os filhos Eduardo e Flávio, deputados federal e estadual, respectivamente, vão seguir o pai para outra legenda.

Tá bom

“Fica difícil explicar para a garotada da direita essa aliança (com PCdoB), não aguento mais”, desabafa Jair, no salão verde, pressionado pelos militantes e fãs da direita.

Barrados no baile

Um grupo de poderosos deputados chorou numa rodinha do plenário. Ao contrário de anos anteriores, foi barrado para o camarote da Antarctica (antigo Brahma) na Sapucaí.

Sem festa

Presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, carioca, não vai à festa na avenida ou bloco na rua. Avisou a amigos que ficará quieto em casa.

Café no bule…

Mal o ministro Blairo Maggi decidiu pela baixa da alíquota de importação do pó de café para produção de solúvel e o preço da saca no mercado caiu R$ 100. Ontem a pressão o fez recuar. A bancada ruralista chiou para o presidente Temer.

…e na mesa

Segundo a Agricultura, a medida foi necessária após o Comitê Executivo de Gestão da Camex aprovar a importação de 250 mil sacas por mês até maio, do tipo conilon verde para atender demanda da indústria de café solúvel, diante da escassez no mercado.

Giroflex queimado

O senador José Medeiros (PSD-MT) tentou mas não conseguiu emplacar o seu preferido para direção da Polícia Rodoviária Federal. Medeiros, que é policial rodoviário, queria o superintendente do Mato Grosso, Kellen Preza, mas a vaga ficou com o Diretor Parlamentar da Federação Nacional dos PRFs, Renato Borges Dias.

#PFpegou

A deputada Maria do Rosário acionou e a Polícia Federal já sabe desde ontem quem postou as fotos da filha supostamente se drogando com uma turma. Caiu na rede.

E o Índio?

“Águia no ninho”, essa é a senha usada por seguranças do Senado quando o presidente Eunício Oliveira (PMDB-CE) chega à Casa.

Novela

A Todde Advogados deixou a defesa de Patrícia Lélis na ação contra o deputado Feliciano. Áudio dela se gabando de suposta relação com ministros do STF caiu na internet. Foi à revelia da Todde, que não compactua, e desconhece esse suposto contato.

Trio…

Anda estremecido o trio do PMDB formado pelo presidente Eunício Oliveira (CE), Romero Jucá (RR) e Renan Calheiros (AL). “Eminência parda” do Planalto, Renan articula para assumir a liderança do Governo após as trapalhadas de Jucá.

… parada dura

Já Eunício avalia que, se houver substituição na liderança, o nome indicado é o do “amigo” Eduardo Braga (PMDB-AM). O embate emperra a indicação de nomes para as comissões permanentes da Casa. Solução só após a folia.

Nas ondas do Poder

Passou a jato no plenário na terça uma emenda do relator da MP 747, Nilson Leitão (PSDB-MT), que renovou automaticamente, sem critério ou fiscalização, a concessão de 3 mil rádios comunitárias no País. O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ) apresentou emenda que condicionava isso ao pagamento de direitos ao Ecad, mas foi atropelado.

Socialistas mineiros

A filiação do ex-ministro do Esporte e deputado George Hilton vai abrir portas para dezenas de prefeitos e vereadores de Minas que já negociam com o PSB. É o projeto de candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda ao Governo.

Ponto Final

Foi linda a cena da sabatina de Alexandre de Moraes. Um passeio de olhos pelo plenário e tinha-se a sensação de que a qualquer momento chegaria uma viatura.