DEMARCAÇÃO DE TERRAS

Bolsonaro diz que se eleito irá acabar com reservas indígenas Para pré-candidato presidencial, reservas indígenas e comunidades quilombolas atrapalham a economia do país. Deputado também criticou refugiados

O deputado federal e possível candidato à Presidência da República em 2018, Jair Bolsonaro (PSC-RJ), afirmou que irá acabar com todas as reservas indígenas e comunidades quilombolas no país caso seja eleito. Ele ainda garantiu que irá terminar com o financiamento público para Organizações Não-Governamentais (ONGs) e defendeu que todo brasileiro tenha uma arma de fogo.

As declarações foram feitas durante uma palestra realizada no clube Hebraica, do Rio de Janeiro. No mês passado, o parlamentar teve uma palestra cancelada na sede paulista da Hebraica por conta da indignação de parte da comunidade judaica com o evento. Bolsonaro discursou por uma hora no auditório do clube no Rio, apesar dos protestos na sede carioca.

“Pode ter certeza que se eu chegar lá [Presidência da República] não vai ter dinheiro pra ONG. Se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola”, declarou o deputado.

Para ele, a política de demarcação de terras atrapalha a economia do país. “Onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí”, afirmou. “Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gasto com eles”, acrescentou.

Em boa parte da palestra, Bolsonaro atacou os ex-presidentes petistas Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva e suas medidas. “Tinha lá uma ensacadora de vento na presidência. Não precisa falar mais nada. Tínhamos outro energúmeno que não sabia contar até dez porque não tinha um dedo. Uma vergonha para o nosso Brasil!”

No entanto, também direcionou críticas à cúpula do PSDB e até mesmo seu próprio partido. “Eu não posso afirmar nada, mas de acordo com os delatores toda a cúpula tá na Lava Jato. Se é verdade ou não, não sei. Mas eu não vou criticar o PSDB, porque o meu PSC, quando abrir de vez a tampa da latrina…”, disse o deputado.

Bolsonaro ainda criticou os refugiados e afirmou que o país não pode “abrir as portas para todo o mundo”. No entanto, não atacou todos os estrangeiros. “Alguém já viu algum japonês pedindo esmola? É uma raça que tem vergonha na cara!”, completou.

