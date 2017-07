COLUNA ESPLANADA

Bolsonaro & Jefferson Insatisfeito no PSC, o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) tem conversado muito com ex-deputado mensaleiro Roberto Jefferson, presidente do PTB

Brasil Leandro Mazzini 27 jul, 2017

Jair e os dois filhos já avisaram ao PSC que vão sair do partido (Foto: EBC)