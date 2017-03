POLÍTICA

Bolsonaro quer aumentar sua popularidade Com quatro milhões de seguidores no Facebook, o deputado vem dando entrevistas e participando de programas de televisão populares

Com quatro milhões de seguidores no Facebook, o deputado Jair Bolsonaro quer que sua popularidade não se limite apenas ao mundo virtual, já que ele quer concorrer à presidência. O ex-presidente Lula tem 2,8 milhões de seguidores na rede social.

Não é à toa que o deputado vem dando entrevistas e participando de programas de televisão populares nas últimas semanas. Apesar de ter fortes opiniões sobre a segurança pública e os valores familiares, o militar de reserva admite que não entende muito de economia. A ausência de propostas econômicas relevantes é uma preocupação até para o entorno do deputado. Por enquanto, sua receita para que o Brasil saia da crise não passa de um discurso genérico de diminuir o peso do Estado, cobrar menos impostos, liberar a exportação de produtos brasileiros ao mundo todo e explorar as reservas de nióbio.

Em contrapartida, o interesse pela figura de Bolsonaro vem crescendo entre os eleitores. Na pesquisa do Datafolha de dezembro, Bolsonaro estaria em quarto lugar com 9% dos votos, num cenário com Lula (PT), Marina Silva (Rede) e Aécio Neves (PSDB) como rivais. Porém, se os eleitores não recebessem opções do instituto, Bolsonaro ficaria em segundo lugar com 3% das respostas espontâneas. O primeiro seria Lula com 9%. O grande público de Bolsonaro é de homens entre 16 e 34 anos e de classes mais altas.

Até agora, o deputado não está entre os muitos envolvidos nos esquemas de corrupção. No entanto, entre 2010 e 2014, o patrimônio do deputado cresceu mais de 150%, alcançando mais de dois milhões de reais em bens, segundo a declaração registrada no Tribunal Superior Eleitoral.

Bolsonaro não parece querer moderar seu discurso político. Na última entrevista à Folha de S.Paulo, o deputado disse “não é a imprensa nem o Supremo que vão falar o que é limite para mim”. O Supremo julga um processo contra ele sobre apologia ao estupro.

