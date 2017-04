PROTESTOS

Brasil amanhece sob greve geral Várias cidades registram protestos contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo Temer

As principais centrais sindicais convocaram uma greve geral em busca de mobilizar o país nesta sexta-feira, 28, contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo do presidente Michel Temer.

O Brasil não vive uma greve geral desde 1996. A maior greve geral já realizada no país aconteceu em 1989. Na época, centrais sindicais avaliaram que 70% da população economicamente ativa paralisaram suas atividades.

Diversas categorias vão aderir ao movimento organizado por oito centrais sindicais: CUT, UGT, CTB, Força Sindical, CSB, NCST, Conlutas e CGTB, que representam juntas mais de 10 milhões de trabalhadores.

A greve também está sendo apoiada por diversos bispos. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Leonardo Steiner, ressaltou que o Executivo e o Congresso são pouco sensíveis às manifestações da população e sobre as mudanças na Previdência e na legislação trabalhista.

Em São Paulo, o funcionamento da maior parte do sistema de transporte público deve ser afetado nesta sexta. O rodízio de carros foi suspenso. Cerca de 30 categorias aderiram à paralisação, como motoristas, metroviários, ferroviários, bancários, aeroviários e professores.

Os aeroportos de Congonhas e de Guarulhos também devem parar. As atividades de apenas 30% dos funcionários devem ser mantidas para seguir a legislação, segundo o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos.

Os organizadores da greve geral planejam dezenas de bloqueios de estradas e vias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Roraima e no Distrito Federal.

Professores das redes públicas e particular também decidiram aderir à greve em diversas cidades do país. Funcionários dos Correios anunciaram na última quarta-feira, 26, greve por tempo indeterminado.

No Recife não tem ônibus circulando nesta sexta-feira. Em São Paulo e no Rio de Janeiro as manifestações já começaram a interditar diversas vias.

As centrais sindicais preveem que haverá paralisação em todos os estados brasileiros e protestos em 24 capitais.

