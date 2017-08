GRITA BRASIL

Brasil de nojeiras! A reforma política que eles estão tentando vender nada mais é que uma forma de iludir os eleitores

Sinceramente quem ainda acha que nosso país tem alguma solução é um sonhador ou é cego e surdo. Ou é doente. Talvez eu aposte nas três hipóteses. E digo mais, alguns devem ter todas essas “síndromes”.

A reforma política que eles estão tentando vender para os otários dos eleitores nada mais é uma forma de iludir os eleitores de que eles agora são sérios e que estão fazendo “A REFORMA” que, na verdade, não passa de uma maquiagem para que eles continuem se fartando com o nosso dinheiro e dando uma banana para todo o resto.

Eles não estão preocupados em fazer algo que irá beneficiar o país e, por conseguinte, trazer benefícios para nós. Eles estão preocupados (sempre) em como eles poderão passar a perna (mais uma vez) no povo e ainda sair bem na foto, como os melhores políticos do mundo.

Eu não me iludo mais. Eu apenas não acredito que tão cedo nosso país tome o rumo que gostaríamos. Ainda virão várias gerações que sofreram tudo isso ou até mais.

Para tentarmos mudar alguma coisa seria preciso também mudar o jeito do brasileiro. A cultura que está entranhada em nós. Aquela coisa de que sempre há um jeitinho para se conseguir algo. E o povo tem culpa nisso também. Tudo o que estamos vivendo hoje é reflexo do que é a nossa sociedade.

Essa história do fundo partidário que alimenta essas gangues, essas quadrilhas disfarçadas em partidos políticos é um mar de nojeiras. Os partidos usam um dinheiro que seria destinado para um fim, com festas, shows, chope e sabe-se lá mais o quê. E aí paramos para pensar (eu espero) que esse dinheiro, se não fosse destinado a esse fundo, o quanto poderia ser convertido em hospitais, creches, saneamento, educação, melhores salários aos professores, policiais? Quantos estados poderiam estar com a sua folha de pagamento em dia? Se fosse um troco, mas estamos falando de bilhões. Por que temos que alimentar os partidos para suas campanhas? Eles que vendam canecas, camisetas para arrecadar fundos. Eles que banquem suas campanhas. E não criar mais um fundo para essa nojeira.

Outra história para entrar para o rol de nojeiras envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que baixou um santo que está afetando seriamente o ministro que está concedendo habeas corpus para libertar presos na Operação Ponto Final. Sendo que um dos libertos tem vínculos pessoais com o ministro que, no mínimo, deveria se considerar impedido de opinar e deveria passar a bola para outro ministro. Aliás, é o que se espera de um ministro do Supremo: honestidade, bom senso, discernimento, consciência, e seriedade. E nada disso ele demostrou ter.

Outro ponto que gostaria de abordar e que entraria fácil para o rol de nojeiras, foi uma transmissão ao vivo de Lula no último dia 21, em Sergipe, para ser mais preciso, na Praça de Nossa Senhora da Glória, onde doía ver os comentários elevando Lula ao máximo dos máximos. Ao herói. Ao melhor presidente. Fiquei estarrecido com a quantidade de pessoas (só podem ser doentes) enaltecendo Lula. Mesmo depois de tudo isso que estamos vendo e vivenciando. É por essas e outras que entrego os pontos. Enquanto tivermos pessoas com essa mentalidade nosso Brasil será isso mesmo. Um país desigual, corrupto (sei que a corrupção nunca irá acabar, mas não deveríamos ter permitido chegar ao nível que chegou), com quadrilhas no poder fazendo o que bem querem a hora que querem e do jeito que querem.

É nojento ver o senador Renan Calheiros e seu filho Renan Filho, governador de Alagoas, trocando elogios com Lula e o recepcionando no Porto de Penedo, em Alagoas.

É nojento também ver Lula ganhando o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Aí eu digo aos petistas de plantão: “Se essa honoris causa for uma causa própria, aí eu tiro meu chapéu e até assino”. É por essas também que o Brasil está perdido.

E quer saber? Nem sei se vou ao enterro.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. E se tiver oportunidade de cair fora do Brasil, vai com Deus. E nem olha pra trás.