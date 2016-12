JUSTIÇA TRABALHISTA

Brasil é o país com maior número de ações trabalhistas Somente este ano, foram mais de 3 milhões de novas ações. Minirreforma deve reduzir as queixas, já que as convenções coletivas devem ter mais valor

A Justiça do trabalho deve contabilizar em 2016 mais de 3 milhões de novas ações. Para piorar, o país não conseguiu reduzir os estoques de processos dos anos anteriores. Isso reforça o status do Brasil como o país com maior número de reclamações trabalhistas.

A minireforma trabalhista apresentada pelo governo neste fim de ano deve reduzir as queixas, já que as convenções coletivas passariam a ter mais valor. Acordos firmados entre sindicatos (ou entidades que representem o trabalhador) e as empresas teriam peso de lei e poderiam se sobrepor às regras da CLT.

Além da crise que faz aumentar as demissões, há forte assédio de escritórios de advocacia para que o trabalhador recorra à Justiça. O próprio ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, disse que sempre que o trabalhador vai à Justiça, ele ganha alguma coisa. Então, os escritórios, que ficam com uma média de 20% a 30% do valor recebido na ação, conseguem convencer o empregado a entrar na Justiça.

Só os cinco maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú/Unibanco e Santander) respondem a 130 mil processos. Do total de R$ 17,4 bilhões pagos em ações trabalhistas em 2015, R$ 5,6 bilhões vieram dessas instituições.

Segundo a diretora executiva jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Luciana Freire, por conta do alto número de ações trabalhistas, várias empresas estão reduzindo benefícios não obrigatórios com medo de que eles sejam usados contra as empresas.

A sede do Itaú/Unibanco, por exemplo, tem academia, lanchonete e biblioteca, mas seu uso é monitorado para que o tempo ali passado não entre como hora extra. Uma autopeça de São Paulo oferecia café da manhã pouco antes do início do expediente. Como ex-funcionários foram à Justiça pedir hora extra por este período e ganharam, o benefício foi suspenso.

