Líder no ranking mundial

Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo Lipoaspiração e implante de prótese mamária, conhecido como silicone, são os procedimentos mais procurados

O Brasil superou os Estados Unidos e assumiu a liderança no ranking mundial de cirurgias plásticas, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas Estéticas (ISAPS). Conforme mostrou os dados de 2013, divulgados nesta terça-feira, 29, o Brasil realizou 1.491.721 cirurgias no ano passado contra 1.452.356 nos Estados Unidos. No mundo, foram feitas 23 milhões de operações com fins estéticos.

O cirurgião plástico Eduardo Sucupira, membro da ISAPS e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explicou ao jornal o Globo os resultados pelo fato do brasileiro perceber a satisfação com o corpo como parte da qualidade de vida, além de que a exposição do corpo aqui é maior, como ocorre nos demais países tropicais. Além disso, os brasileiros confiam nos cirurgiões que atuam no país e melhoraram seu poder aquisitivo.

Os procedimentos mais realizados são: lipoaspiração, com 227.896 cirurgias em 2013, e colocação de próteses mamárias, com 226.090. Do total de cirurgias feitas no país, 87,2% dos casos são de pacientes mulheres. Em setembro, a ISAPS realizará seu 22º Congresso, que ocorrerá no Rio de Janeiro, o que confirma a importância do Brasil na área.

Fontes:

O Globo - Brasil é o 1º lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas