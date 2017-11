RELATÓRIO

Brasil gasta mais com servidores do que países ricos, diz Banco Mundial Segundo relatório do órgão, o custo do funcionalismo no Brasil é referente aos altos salários dos servidores, principalmente da esfera federal

Um relatório do Banco Mundial divulgado nesta terça-feira, 21, indica que o Brasil gastou 13,1% do seu Produto Interno Bruto (PIB) apenas com servidores públicos em 2015. O percentual brasileiro ultrapassa os gastos de países como Estados Unidos, Austrália, Portugal e França. O relatório do órgão tem como objetivo apontar medidas para controlar os gastos públicos, que contribuam para o ajuste fiscal sem afetar os mais pobres.

De acordo com relatório, o alto custo brasileiro com o funcionalismo não é devido ao excesso de empregados, mas sim aos altos salários dos servidores, principalmente da esfera federal. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), inclusive, revela que 5,6 % da população empregada do Brasil está no setor público, enquanto nos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) o percentual é de quase 10%.

Ainda de acordo com o relatório do Banco Mundial, usando como base dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor público brasileiro paga salários, em média, 70% mais altos do que a iniciativa privada, sendo R$ 44 mil anuais contra R$ 26 mil. Se comparado com os trabalhadores informais, essa diferença fica ainda maior, visto que recebem cerca de R$ 16 mil por ano.

Outros salários do setor público brasileiro chamam ainda mais a atenção: os militares, que recebem, em média, R$ 55 mil anuais; os servidores federais civis, que ganham cerca de R$ 130 mil por ano (cinco vezes mais do que os trabalhadores do setor privado); os funcionários do Ministério Público Federal, que ganham R$ 205 mil; do Poder Legislativo, com salários anuais de R$ 216 mil; e do Poder Judiciário, com R$ 236 mil.

“Isso indica que o motivo de a massa salarial do setor público brasileiro ser tão alta é o elevado custo dos servidores públicos, em vez do excessivo número de servidores”, explica o relatório do Banco Mundial.

Os altos salários ficam ainda mais evidentes quando o relatório afirma que, graças eles, 93% dos servidores federais fazem parte dos 40% mais ricos da população brasileira, sendo que sete em cada 10 destes funcionários integram o grupo dos 10% mais ricos do país.

Levando em conta os níveis educacionais, de raça e gênero, o funcionário público federal tem um prêmio salarial 67% superior ao da iniciativa privada. Esse é o maior prêmio pago em comparação com 53 países, colocando o Brasil como “outlier” – um caso fora do padrão, seguindo o jargão estatístico.

“O Estado brasileiro é grande como um Estado europeu. Maior que EUA, Austrália e quase tão grande quanto o Japão. Na Europa, porém, o Estado faz transferências e assim reduz as desigualdades. No Brasil, há transferências, mas não se reduz a desigualdade. Qual é benefício para a população, quem se beneficia? Os pobres se beneficiam menos [dessas transferências]”, explicou Martin Raiser, diretor do Banco Mundial para o Brasil.

Gastos federais e estaduais

Na esfera estadual, a diferença do prêmio salarial cai para 30% se comparado com a iniciativa privada, enquanto entre os funcionários das prefeituras não há superioridade, ganhando menos ou o mesmo que o setor particular.

Desde 2013, os estados foram os principais responsáveis pelos aumentos de gastos com servidores, enquanto o governo federal aumentou a remuneração dos funcionários públicos de forma acelerada entre 2003 e 2010.

Além disso, o número de servidores públicos aumentou, em média, 2% ao ano entre 2003 e 2010, enquanto a remuneração cresceu 7%, descontada a inflação. Já os governos estaduais viram as contratações e salários crescerem 2,5% ao ano, e o número de novos empregados subir 3%.

Controle de gastos

De acordo com o Banco Mundial, com uma redução na diferença salarial entre os servidores federais e os empregados da iniciativa privada, o Brasil reduziria os gastos, gerando uma economia de R$ 53 bilhões (0,9% do PIB).

Caso os padrões internacionais – 16% de prêmio salarial – fossem seguidos pelo Brasil, a economia seria de R$79 bilhões (1,3% do PIB), sendo um valor próximo ao racionamento previsto para a próxima década com a reforma da Previdência (1,8% do PIB). Segundo o Banco Mundial, isso seria possível mantendo os salários congelados até 2024. No entanto, a suspensão de reajustes apenas para 2018 já gerou insatisfação dos servidores.

