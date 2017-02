SAÚDE

Brasil lidera ranking de depressão na América Latina Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com depressão ao redor do mundo aumentou em 18% entre 2005 e 2015

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou nesta quinta-feira, 23, um relatório sobre a depressão em 2015. Segundo o documento, a doença está atingindo mais pessoas e o Brasil foi o líder da América Latina.

Em 2015, estima-se que 322 milhões de pessoas no mundo tenham sofrido de depressão, este número equivale a 4,4% da população mundial. A quantidade é 18% maior do que em 2005. Além da depressão, a entidade indica que pelo mundo, 264 milhões de pessoas sofreram com transtornos de ansiedade, uma média de 3,6% da população. O número representa uma alta de 15% em comparação a 2005.

A OMS estima que 5,8% da população brasileira tenha sido afetada pela depressão em 2015 e 9,3% por algum tipo de transtorno de ansiedade. Estas taxas são as maiores da América Latina.

A depressão também é a principal causa da incapacidade global. Em 2015, 7,5% da população mundial ficou incapaz por conta da depressão. Os distúrbios de ansiedade, por sua vez, ficaram em sexto lugar dentre as razões de incapacidade, com 3,4% da população. Para piorar, a depressão é o maior contribuinte para o suicídio. Há 800 mil casos por ano. Os riscos de ter depressão são aumentados por algumas razões como pobreza, desemprego, morte de alguém amado, fim de relacionamento e problemas com drogas ou álcool.

