TOTAL DE 176 PAÍSES

Brasil ocupa 79º lugar em ranking de corrupção Dinamarca e Nova Zelândia lideram o ranking como os países mais transparentes

O Brasil ficou em 79º lugar entre 176 países no ranking sobre a percepção da corrupção de 2016 produzido pela Transparência Internacional.

De acordo com a ONG, que divulgou o ranking nesta quarta-feira, 25, tecnicamente a posição do Brasil não se alterou em relação a 2015, quando o país ocupou o 76º lugar, porém em uma amostra de 168 nações.

O coordenador do programa Brasil da ONG, Bruno Brandão, explica que a percepção internacional é de que o Brasil não melhorou no combate à corrupção, apesar do impeachment de Dilma Rousseff e das diversas fases da Operação Lava Jato.

“Saiu um governo manchado de corrupção e entrou outro [do presidente Michel Temer] que já mostrou falta de integridade na nomeação de seus cargos”, ressaltou Brandão. Em relação à Lava Jato, o coordenador afirmou que “o Brasil está numa encruzilhada. Pode se manter como um país exportador de corrupção ou levar a sério o combate à corrupção e punir devidamente os casos revelados pela Lava Jato”.

“O Brasil só vai ter um salto de qualidade com o fortalecimento das instituições de combate à corrupção e ao instaurar uma consciência social da importância da integridade”, disse ainda Brandão.

O ranking de corrupção, que é elaborado pela Transparência Internacional desde 2001, serve como ferramenta para avaliar como executivos e integrantes de instituições internacionais avaliam o grau de transparência dos países.

No ano passado, a pesquisa contou com a participação de integrantes de 12 instituições, como Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial e Banco Africano de Desenvolvimento. Os entrevistados tiveram que responder perguntas como: “em que medida ocupantes de cargos públicos são impedidos de abusar de seus postos?”; “em que medida ocupantes de cargos públicos que abusaram de seus cargos foram processados ou punidos?; e “em que medida o governo contém a corrupção efetivamente?”.

Os países recebem notas que variam de 0 (extremamente corrupto) a 100 (muito transparente). Quanto maior a nota, mais transparente é o país. O índice brasileiro em 2016 foi de 40 pontos, o mesmo que o de países como China e Índia.

Dinamarca e Nova Zelândia lideraram o ranking do ano passado, sendo considerado os países mais transparentes, com 90 pontos. Em seguida aparecem Finlândia, com 89 pontos, Suécia, com 88 pontos, e Suíça, com 86 pontos. A última posição do ranking foi ocupada pela Somália, com índice de transparência de 10 pontos.

Fontes:

Uol - Em ano de impeachment, Brasil fica estável em ranking internacional de corrupção